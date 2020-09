'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' gaat op reis én blijft thuis

Foto: MNM © VRT 2020

MNM ging al naar New York én Tokio met luisteraars. Unieke ervaringen die de jongerenzender dit jaar jammer genoeg niet kan herhalen. Maar Peter, Kawtar en Wanne willen weg.

Op zoek naar goeie plekken, prachtige natuur en fijne luisteraars. Dus … gaan ze op reis naar BijOns. Staycation. Limburgse bossen, boeiende duinen aan de Kust en de Vlaamse Countryside: ze ontdekken het samen met de luisteraar én de 'Ochtendshow'. Te voet. Dat heet tegenwoordig gewoon 'hiken'. En als je gaat hiken op staycation … dan ga je gewoon op #Hikation.

'Hikation, nu al het woord van het jaar! We kijken er enorm naar uit om samen met de luisteraars de mooiste plekken in Vlaanderen te ontdekken', vertelt Peter Van de Veire.

De week voor de herfstvakantie gaat 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' samen met 4 luisteraars op Hikation. Met een slaapzak, een goeie mat en een rugzak. Plus: een paar Bekende Wandelaars. De GR5 proberen ze te vermijden, maar ze komen wel een paar verrassingen tegen op de route. Peter, Wanne en Kawtar maken een week lang live de ochtendshow onderweg, al wandelend, ergens in Vlaanderen.

Luisteraars kunnen een plek veroveren op deze unieke Hikation. Daarvoor luisteren ze best naar MNM of nemen ze deel via de MNM-app.

Hikation vanaf 26 oktober live te volgen in De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op MNM.