De beste 'Thuis'-bloopers van het voorbije seizoen

Foto: Eén - © VRT 2019

Nog een week wachten en dan is 'Thuis' terug iedere werkdag te zien op Eén. En om alvast even op te warmen, krijg je een blik achter de schermen met de leukste bloopers.

Hoe ernstig het er in 'Thuis' soms aan toe gaat, hoe meer er wordt gelachen bij de opnames. En dat is dikwijls ongewild. Versprekingen, de slappe lach, onhandige ongelukjes,... Het gebeurt allemaal. Kijk even mee.