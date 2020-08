'De Bende van Jan de Lichte' met Matteo Simoni eerste titel van Streamz

De prestigieuze VTM-reeks 'De Bende van Jan de Lichte' zal binnenkort exclusief in BelgiŽ te bekijken zijn op Streamz, het nieuwe streamingplatform van DPG Media en Telenet. Wat kijkers kunnen verwachten van Streamz en welke andere titels er dit najaar zullen verschijnen wordt al op donderdag 3 september 2020 bekendgemaakt.

De lancering van Streamz werd vorige week bevestigd door DPG Media en Telenet. Ze lichten nu ook al het tipje van de sluier met de aankondiging van de eerste, exclusieve Vlaamse titel die bij de lancering van het platform klaar zal staan voor abonnees: de tiendelige historische dramareeks 'De Bende van Jan de Lichte'.

Vlaamse Robin Hood

'De Bende van Jan de Lichte' is losjes gebaseerd op het gelijknamige boek van Louis Paul Boon. In het Vlaanderen van de 18e eeuw wordt het arme volk onderdrukt door een zoveelste bezetter. De struikrover Jan de Lichte en zijn kompanen vormen een roversbende, die al plunderend een bloedig spoor door Vlaanderen trekt. Ze overvallen postkoetsen en kastelen en verdelen hun buit onder de armen. Zo groeit Jan de Lichte tegen wil en dank uit tot een volksheld.

Regisseurs Robin Pront (‘D’Ardennen’) en Maarten Moerkerke (‘De 13 geboden’) strikten een indrukwekkende ensemblecast samen voor de reeks. Matteo Simoni (‘Patser’) speelt Jan de Lichte: een boef, maar vooral ook een vrijheidsstrijder en een volksheld. Zijn kompaan Tincke, gespeeld door Stef Aerts (‘Callboys’), is de oorspronkelijke leider van de roversbende waar Jan in terecht komt. Charlotte Timmers (‘Studio Tarara’) speelt Héloise, die rebelleert tegen de plannen die haar familie voor haar heeft, uit liefde voor Jan de Lichte. Anemone Valcke (‘Bevergem’) gaat in de reeks door het leven als De Schoen, een soort 18de-eeuwse, Vlaamse Calamity Jane. Tom Van Dyck (‘Over Water’) kruipt in de huid van nieuwe gedreven stadswachter Baru. Hij start ambitieus in zijn nieuwe functie, maar moet snel in het gareel van burgemeester Coffijn (Dirk Roofhooft) lopen. Verder maken ook Anne-Laure Vandeputte, Rik Verheye, Jeroen Perceval, Manou Kersting, Mathijs F. Scheepers, Tibo Vandenborre, Ruth Beeckmans en Tom Vermeir deel uit van de cast.

We kunnen ons geen betere reeks voorstellen om Streamz te lanceren dan ‘De Bende van Jan de Lichte’. Matteo Simoni incarneert het titelpersonage in dit realistisch kostuumdrama met – voor Vlaanderen - ongeziene production value. We zijn er trots op om straffe Vlaamse fictie zoals deze in preview op het publiek los te kunnen laten en we kijken dan ook reikhalzend uit om op 3 september meer te vertellen over het plaform en de andere titels. zegt Peter Vindevogel de CEO van Streamz.

De reeks was reeds in het buitenland te zien (‘Thieves of the Wood’) en kreeg daar lovende reviews en zal dus binnenkort ook op eigen bodem te bekijken zijn via Streamz en later bij VTM. ‘De Bende van Jan de Lichte’ is een productie van Menuet in samenwerking met Proximus, het Mediafonds en Wallimage. De scenario’s zijn geschreven door Christophe Dirickx (‘Tabula Rasa’) en Benjamin Sprengers (‘Beau Séjour’).

Streamz is het nieuwe Vlaamse streamingplatform van DPG Media en Telenet met een waaier van Vlaamse en internationale series en films. De lanceringsdatum en meer details worden op 3 september bekendgemaakt.



