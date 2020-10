De Aap komt uit de mouw in 'The Masked Singer'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Wekenlang was Aap de vrolijke spring-in-'t-veld in 'The Masked Singer'. Met zijn swag en viesj shtijl taaltje bracht hij bij elke performance sfeer in de keet.

Vanavond werd de roze sfeermaker echter onverbiddelijk ontmaskerd en verscheen Ruth Beeckmans van achter het masker. 'Ik heb nog nooit in heel mijn leven zoveel gelogen als de laatste weken', lachte Ruth. 'En ik ben onaflatend gestalkt door Karen Damen.'

In 'Behind The Mask' op VTM GO vertelt Ruth over hoe ze eerst gevraagd werd om speurder te worden, maar te veel zin had om zelf onder het masker te kruipen. Haar eerste kennismaking met Aap was meteen een schot in de roos. 'Ik vond hem zo schattig, zo lief en zo roze. Ik was meteen verliefd.' Ruth wordt ook gevolgd bij haar zang- en danslessen. Vooral Aaps lenigheid viel op bij de kijkers. 'Ik zei eens tegen de choreograaf dat ik een split kon. Lang geleden. Toen ik jong was. En plots zei die: 'Oh leuk, dat moet erin!'. Aap was één van de meer beweeglijke pakken.Tof! Tot je moet bewegen en zingen tegelijkertijd.'

En dan was er nog die ene speurder die elke 'Masked Singer' het vuur aan de schenen legt: Karen Damen. 'Zij vermoedde echt dat ik het was', vertelt Ruth daarover. 'Als we de dag voor de opnames van 'The Masked Singer' een draaidag hadden voor 'Cupido Ofzo', dat we samen presenteren, dan zei ze altijd: 'Alé, tot morgen hé'. Dan moest ik me inhouden om niet te zeggen: 'Ah ja!'. Echt niet normaal hoe zij erin opgaat. Volgens mij kunnen ze haar goed gebruiken bij de politie. Als speurhond.'

'Dina, Kathleen en ik kunnen een meidengroep beginnen. DKR. Boek ons maar' - Ruth Beeckmans

Voor Ruth was 'The Masked Singer' 'kei plezant' om te doen. 'Je bent geen zanger en mag toch eens doen alsof. Het was ook moeilijk, want er was echt geen lucht in dat masker.' Ze neemt met spijt in het hart afscheid van Aap. 'Ik voelde me elke keer meer en meer Aap worden. Als ik terugkijk naar het hele avontuur ben ik heel blij dat ik mocht meedoen. Het enige dat jammer is, is dat ik niet nóg is kan meedoen. Maar ik denk dat mijn zangcarrière nu wel gelanceerd is. Dina, Kathleen en ik kunnen een meidengroep beginnen. DKR. Boek ons maar.'

Bekijk hier de video van de ontmaskering:

