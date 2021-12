De '2000 sinds 2000' van NRJ zitten erop!

De generatie die opgroeide met de hits van 2000 tot nu heeft zijn stem laten horen en is uitgeteld. De voorbije weken telde NRJ met hen af tot op vrijdag 17 december de nieuwe nummer één weerklonk.

Is het omdat ze dit jaar eindelijk een nieuw album uitbracht en daarmee meteen alle streamingrecords deed sneuvelen of staat Adele op de hoogste plek omdat ze nu eenmaal zo verdomd goed is? Eén ding is zeker: de luisteraar heeft altijd gelijk.

Het was dan ook volledig terecht dat:

- Regi het hoogste aantal Belgische noteringen verzamelde in '2000 sinds 2000': 16, waarvan 6 met Milk Inc.

- Er 150 (verschillende) Belgische artiesten in de lijst gehoord werden.

- De hoogst genoteerde Nederlandstalige hit van Bazart was. 'Goud' stond op 15.

- Riton x Nightcrawlers Feat. Mufasa And Hypeman met ‘Friday’ voor de hoogste nieuwkomer zorgden, op #41.

- Rihanna met 28 noteringen het vaakst voorkwam in de lijst, op de voet gevolgd door Beyonce met 27 keer (waarvan 6 keer met Destiny's Child).

En het waren niet alleen de hits van 2000 tot nu die voor de heerlijke flashbacks zorgen, ook de mensen die 's avonds met Xander Peeters kwamen mee presenteren, hielpen daarbij.

Zo was er William Boeva, met deze bijzondere onthulling: 'Als ik ooit de kans krijg om met Elton John te muilen, dan doe ik dat. Dus als iemand Elton John kent, stuur dan een berichtje.'

Of Dempsey Hendrickx, over zijn hoogtepunt van de bijna voorbije 21 jaar: 'Ik ben vader geworden. Van een kind gewoon, 6 jaar geleden. Noor. Ik moet dat altijd zeggen van haar.'

Of Govert Deploige: 'Door opnieuw met de 'W817'-cast samen te komen op die Throwback Thursday in het ‘Sportpladijs’ in 2017, hebben we echt beseft dat we elkaar doodgraag zagen. En tijdens het filmen van 8eraf, dat is liefde. Punt.'

De liefde voor de lijst, die wordt ook nog even vastgehouden. Want tijdens de kerstvakantie, vanaf maandag 27 december, kan je de '2000 SINDS 2000 REPLAY' beluisteren op NRJ. En tellen we gewoon nog eens af, zoals dat hoort richting een nieuw jaar.

Programma manager Nathalie Delporte: 'Deze lijst is niet alleen voor onze luisteraars een hoogtepunt maar zeker ook voor ons team. En al waren de uitbundige polonaises er dit keer niet bij, het was toch genieten bij elke hit en het bewees nog maar eens dat radio echt een feest is. En feesten zullen we blijven doen. Met de REPLAY tijdens de kerstvakantie en een Extravadance NYE waar NRJ-dj’s uit verschillende landen met hun beste dj-sets de sprong naar 2022 maken. Benieuwd naar de hits die dat nieuwe jaar zal brengen!'

De hele top 10 van '2000 sinds 2000' klonk zo:

1. Adele - Rolling in the Deep

2. Ed Sheeran - Shape Of You

3. Beyoncé - Run the World (Girls)

4. Coldplay - Viva La Vida

5. Dua Lipa - New Rules

6. The Weeknd - Blinding Lights

7. Billie Eilish - Bad Guy

8. Taylor Swift - Shake It Off

9. Rihanna feat. Jay-Z - Umbrella

10. Stromae - Alors on Danse​​​​​​​