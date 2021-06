'Dawson's Creek' komt vanaf 16 juni naar Streamz

Maak je klaar voor 90's nostalgie, intriges en liefdesverdriet met Dawson, Joey, Pacey en Jen. Als je de dertig gepasseerd bent, is de kans groot dat je bent opgegroeid met 'Dawson's Creek'. De tienerserie liep van 1998 tot en met 2003 en was destijds behoorlijk baanbrekend.

In de reeks werd openhartig gepraat over relaties en seks, de serie toonde de eerste kus tussen twee mannen op een Amerikaans tv-netwerk, en de driehoeksrelatie tussen de (jonge) hoofdrolspelers was spraakmakend.

'Dawson's Creek' speelt zich af in een klein dorpje genaamd Capeside waar we vier tieners volgen die zich door de adolescentie heen worstelen. Dit geldt vooral voor de 15-jarige introverte Dawson Leery (James Van Der Beek), Joey Potter (Katie Holmes), een vroegrijpe knappe tomboy en de rebelse Pacey (Joshua Jackson). Als beste vrienden sinds hun kindertijd staan ze op het punt om die verwarrende tijd in het leven te betreden waar niets is zoals het was en niets is zoals het lijkt. De vriendschap tussen hen drie verandert als er een nieuw meisje in het dorp komt wonen, de beeldschone Jen Lindly (Michelle Williams).

Het is ondertussen al meer dan 17 jaar geleden dat de laatste aflevering van 'Dawson's Creek' uitgezonden werd, maar de tienerserie was in de 90's zowel internationaal als bij ons een dikke hit. De reeks werd in Amerika gezien als de langverwachte opvolger in het genre waar 'Beverly Hills 90210' mee was gestart. De fans werden samen volwassen met de piepjonge acteurs die later grote Hollywoodsterren werden. Nu kan je opnieuw genieten van een serie die inmiddels uit vervlogen tijden (zonder TikTok en Snapchat) komt en daarmee langzaam opstart, maar wel het complexe leven van een tiener laat zien.

Seizoenen 1 - 4 van 'Dawson's Creek' zijn vanaf 16 juni 2021 beschikbaar op Streamz en Streamz+, seizoen 5 op 21 juli 2021 en seizoen 6 later.