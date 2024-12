In augustus verdween Q-dj Vincent Fierens vanwege een medische ingreep even uit de ether met Vincent Live. Zonet vertelde hij tijdens zijn radioshow aan de Q-luisteraars waarom hij toen in het ziekenhuis belandde.

Vincent kreeg deze zomer, zo’n twee weken voor zijn 32ste verjaardag, de diagnose van teelbalkanker. Het is een diagnose die vooral voorkomt bij jonge mannen tussen 15 en 35 jaar oud. Maar net zoals Vincent toen hij het nieuws kreeg, weten zij vaak niets over de ziekte. Kan je eraan sterven? Word je onvruchtbaar? Hoe genees je van teelbalkanker? Kan je het voorkomen? Veel vragen, veel onwetendheid. Bovendien is de drempel om naar de dokter te gaan groot. Maar het belang om teelbalkanker op tijd te herkennen en er vroeg bij te zijn is duizendmaal groter. En dus deelt Vincent zijn verhaal graag met de buitenwereld. Dat doet hij in de vijfdelige podcastreeks ‘Da’s Klote’.



Q-dj Vincent Fierens: “Ik heb aan den lijve ondervonden dat mannen tussen 15 en 35 jaar de grootste risicogroep voor teelbalkanker vormen. Maar ik denk dat veel mannen van die leeftijd dat niet weten en beseffen. Zelfonderzoek speelt een cruciale rol in het vroegtijdig opsporen van teelbalkanker. Dat kan het herstel versnellen en minder zwaar maken. ​ Door mijn verhaal te delen, wil ik mannen aanmoedigen om zichzelf regelmatig te controleren. En mocht iemand, of iemand in hun omgeving ziek worden, hoop ik dat de podcast steun en houvast biedt. Want jong zijn en kanker krijgen: da’s klote.”

Q-dj Vincent Fierens deelt zijn verhaal over teelbalkanker in de podcast 'Da's Klote', bekijk de video hier:

Hoe verloopt de behandeling? Hoe vertel je het nieuws aan je ouders? Vincent is inmiddels niet meer ‘ziek’, maar ook nog niet ‘genezen’. Wat is hij dan wel? Hoe zit het met seksualiteit en intimiteit tijdens de behandeling? En wat met de mentale impact? Van diagnose tot behandeling, van de eerste symptomen tot een blik in de toekomst: in de podcastreeks ‘Da’s Klote’ deelt Vincent zijn verhaal en blikt hij openhartig terug op de afgelopen maanden. Hij gaat geen onderwerp uit de weg en laat geen vraag onbeantwoord. Dat doet hij niet alleen, maar samen met de mensen die dicht bij hem staan, professionals en lotgenoten. Zo delen zijn ouders en zijn partner Emma Salden hoe zij de afgelopen maanden beleefden, schuiven uroloog Piet Hoebeke, seksuologe Chloé De Bie en oncopsychologe Ciska De Smedt mee aan tafel, en praat Vincent met lotgenoten Thomas Van Der Plaetsen en Robbe Lambrecht. Luisteraars kunnen zich verwachten aan interessante en openhartige babbels, een lach en een traan en… aan mopjes over ballen.



De vijfdelig podcastreeks ‘Da’s Klote’ van Vincent Fierens is vanaf vandaag volledig te beluisteren in de Q-app, op Qmusic.be en via andere podcast-platformen. In iedere aflevering komt een ander thema aan bod, van de diagnose tot een blik in de toekomst.