'Dagelijkse Kost' is terug en viert 10-jarig jubileum!

Foto: Eén/VRT - © Filip Van Roe 2020

Maandag begint het nieuwe, tiende, seizoen van 'Dagelijkse Kost' met Jeroen Meus op En. En dat jubileum zal gedurende de hele jaargang gevierd worden. Te beginnen bij de eerste aflevering.

Jeroen maakt zijn allereerste gerecht ooit voor 'Dagelijkse Kost' nog eens opnieuw, en het is nog altijd een schot in de roos! We blikken al even vooruit:

Maandag

Jeroens snelle pastaschotel met pancetta en trostomaatjes.

Dinsdag

Een koude schotel zoals we ze kennen van vroeger: gepocheerde zalm, gevulde eitjes en perziken met tonijnsla. Pure winners!



Woensdag

Een ijskoude taart met gekonfijt fruit en noten, extra op smaak gebracht met vers gesneden ananas.

Donderdag

Dit is dagelijkse kost zoals iedereen het graag heeft: een eenpansgerecht met kip en champignons en superkrokante, dunne frietjes.

Vrijdag

De smaken van geroosterde groenten en ovengegaarde vis komen helemaal tot hun recht bij een pot smeuïge puree.

'Dagelijkse Kost', vanaf 31 augustus weer elke werkdag om 18.15 uur op Eén.