'Dagelijkse Kost'-foodboxen van Jeroen Meus meteen onder vuur!

Heel binnenkort start de VRT met de verkoop van foodboxen gebaseerd op de recepten uit 'Dagelijkse Kost'. Iedere Vlaming kan zo op een eenvoudig manier Jeroen Meus achterna. Een primeur die vrij snel na de aankondiging kritiek krijgt.

'Dagelijkse Kost' bestaat 10 jaar. Een extra reden om naast alle reeds bestaande merchandising rond het goudhaantje van Eén binnenkort de televisiekijker te verrassen met foodboxen. Een primeur in Vlaanderen want voor het eerst wordt een tv-programma gekoppeld aan een foodbox. Zo meldt de krant Het Nieuwsblad vanmorgen.



De VRT gaat hiervoor een samenwerking aan met Foodmaker. Via hun website zullen de kijkers een box kunnen bestellen. Doel is dat de recepten binnen het half uur klaar zijn.



De samenwerking is mogelijk omdat dit valt binnen de 'brand extentions' van de openbare omroep. Zo brengt de VRT rond 'Dagelijkse Kost' al heel wat extra producten op de markt. Van snijplanen tot kookboeken.



Toch zorgt de aankondiging al meteen voor kritiek vanuit het Vlaams Parlement. Zowel N-VA als Open Vld vrezen dat dit marktverstorend is en vragen zich af of dit wel onder de kerntaken van de openbare omroep valt. Groen reageert in de krant De Standaard wel positief: 'De VRT kampt met dalende reclame-inkomsten, zoals iedereen. Het is legitiem om te zoeken naar extra inkomsten. Er is al merchandising. Dit is gewoon een andere, innovatieve manier', aldus Elisabeth Meuleman van Groen in De Standaard.



Een exacte datum voor de lancering is er nog niet. Al zou diit wel nog gepland zijn voor deze maand. Als de politiek natuurlijk niet voor uitstel zorgt... Eén zekerheid is er wel voor de fans. Binnenkort verschijnt het kookboek '10 jaar Dagelijkse Kost'.