Daarom zingen Viktor & Kobe niet op 'Mooi Zo': 'Zelfs met autotune liep het mis'

Kobe Ilsen en Viktor Verhulst kwamen dinsdag hun nieuwe single 'Mooi Zo', gezongen door Gert Verhulst, James Cooke en Jan Smit, voorstellen in de studio van de 'Cooke & Verhulst Show' op Play4.

En het duo verklaarde meteen ook waarom ze ervoor kozen om hun single toch niet zelf in te zingen. Het bleek een wijze beslissing om de eer te laten aan Gert Verhulst, James Cooke en Jan Smit .

De Cooke & Verhulst Show op tv

In hun dagelijkse talkshow in studio 5 in Schelle maken James Cooke en Gert Verhulst plaats voor veel gasten en veel show en voorzien ze de weekdagen van een dagelijkse portie televisieplezier.

