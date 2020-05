'Corona: De Nieuwe Frontlijn' met Rudi Vranckx op Canvas

BelgiŽ is in lockdown. En dat geldt voor zo goed als heel de wereld. Maar dat wil niet zeggen dat we die wereld mogen vergeten. Rudi Vranckx wil weten hoe de toestand is in landen waar het leven ook voor de coronacrisis al moeilijk was.

Omdat hij zelf ook in zijn kot moet blijven, roept hij daarbij de hulp in van contacten in Gaza, Syrië, Ecuador en Congo. Zij gaan op reportage en het resultaat zien we in de documentaire 'Corona: De Nieuwe Frontlijn'.

Het coronavirus beheerst al maanden het nieuws. Sinds de strenge maatregelen volgen de updates, cijfers, en analyses over de verspreiding in België elkaar op. Dat is belangrijk en nodig. Maar we mogen niet vergeten dat de wereld buiten ons land ook doordraait. En daar is ook corona. Rudi is een man van het veldwerk, maar ook conflictjournalisten moeten in hun kot blijven. Via videocalls praat Rudi met vertrouwde 'fixers' en met nieuwe contacten. Zij nemen hem en de kijker mee naar plekken waar het moeilijk gaat, of waar er hoop te vinden is. De fixers zijn onze gidsen, zeg maar ogen ter plaatse. Ze brengen Rudi in contact met andere mensen. Lokale helden die voedsel gaan uitdelen of beademingstoestellen ontwikkelen. Journalistiek van op afstand. Een technisch en vormelijk experiment. Maar het zijn verhalen die verteld moeten worden. Stemmen uit de wereld.

Gaza was ook voor de coronacrisis al afgesloten. Zullen ze op die manier gespaard blijven van COVID19? Ze bereiden zich in ieder geval voor. Rudi’s contactpersoon Nizar gaat op pad. Hij spreekt onder andere met ingenieurs die het tekort aan beademingstoestellen proberen op te vangen. Ze hebben zelf een apparaat ontwikkeld op basis van ruitenwissermotoren. Kostprijs: 200 USD/stuk.

Ecuador is ongemeen hard getroffen. Rudi neemt geregeld contact op met Calle. Hij probeert informatie te verzamelen maar botst op vele problemen. Veel mensen durven niet te praten omdat ze bang zijn voor represailles van het regime. Maar andere van zijn contacten worden ziek of gaan zelfs dood. En Calle zelf blijft ook niet gespaard. Bij het tweede videogesprek vertelt hij dat hij intussen zelf ziek geworden is.

Idlib in Syrië is al zwaar getroffen door oorlog, en nu komt er nog eens een dodelijk virus bij. De cijfers vallen voorlopig nog mee, maar leraar Abdul houdt zijn hart vast. Want hoe kan je je handen wassen als er geen proper water is? Hoe kan je afstand houden als de tenten in het vluchtelingenkamp minder dan een halve meter van elkaar staan?

In Congo zijn de meningen verdeeld, vertelt Stella aan Rudi. Sommige mensen denken dat het een ziekte is voor de rijken, anderen geloven er niets van. De eerste slachtoffers vielen trouwens in hoge kringen. Er raakten tien ministers besmet en de eerste dode was de broer van de minister van economie.

