Clouseau sluit zomer aan het Q-Beach House af, Qmusic trapt najaar op gang met 'Het Geluid'

777 uur live radio vanop het strand van Oostende, 19 bruisende live optredens, 16 Q-dj's die met de zeebries in het haar presenteerden, 65.000 cock- en mocktails en 72.000 calamares: maar liefst 340.000 bezoekers genoten van een zomer aan het Q-Beach House die barstte van muzikale energie, zomerse tapas en tropical vibes.

Gisteren, op vrijdag 30 augustus, zei Qmusic de zomer op gepaste wijze vaarwel met een uniek Sunset Concert van Clouseau. Meer dan 15.000 fans zongen met de zonsondergang op de achtergrond luidkeels mee met monsterhits als ‘Nobelprijs’, ‘Anne’ en ‘Vonken en Vuur’. En Clouseau kwam niet alleen. Dorothee Vegas & Like Maarten zetten het feest verder met een dj-set én er verschenen plots twee pakken van 'The Masked Singer' op het podium aan het Q-Beach House.

De Q-dj’s ruilen vanaf maandag 2 september het Q-Beach House in Oostende om voor de radiostudio in Vilvoorde. Ze trappen het najaar van Qmusic groots af, want op maandag 9 september barst de iconische zoektocht naar 'Het Geluid' weer helemaal los. Iedere weekdag tussen 6.00 en 19.00 uur horen de luisteraars elk uur 'Het Geluid'. De gelukkige Q-luisteraar die het raadt, wint het bedrag dat op dat moment in de pot zit. En dat kan een erg grote pot zijn, want vanaf dag één valt er maar liefst €25.000 te winnen…