Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Herbert Verhaeghe en Peter Verhulst ook op Radio2 BeneBene

Voortaan houden straffe Radio2-stemmen je nog meer gezelschap op Radio2 BeneBene. Cathérine Vandoorne, Christel Van Dyck, Herbert Verhaeghe en Peter Verhulst zijn vanaf nu elke weekdag te horen op de digitale zender.

Radio2 BeneBene focust op muziek van bij ons. Je hoort vooral de beste artiesten uit Vlaanderen en Nederland, met ook tophits van andere, grote sterren.

Herbert begint samen met jou aan de dag, Cathérine maakt er een sfeervolle voormiddag van en Peter is de gids voor de soundtrack van jouw namiddag. Hij brengt als muziekliefhebber een nostalgische mix van de beste hits en mooiste klassiekers.

Tijdens weekdagen ziet Radio2 BeneBene er dus zo uit:

6 - 9 uur: 'Radio2 BeneBene Klaarwakker', met Herbert Verhaeghe

9 - 10 uur: non-stop artiesten van bij ons, met hits uit de jaren 70 en 80

10 - 12 uur: 'Radio2 BeneBene Gewoon Genieten', met Cathérine Vandoorne van maandag tot en met donderdag en Christel Van Dyck op vrijdag

12 - 13 uur: non-stop artiesten van bij ons, met hits uit de jaren 90 en de nillies

13 - 16 uur: 'Radio2 BeneBene Topcollectie', met Peter Verhulst

16 - 9 uur: non-stop artiesten van bij ons

Daarnaast blijft Radio2 BeneBene regelmatig speciale thema-uitzendingen maken.

Radio2 heeft een groot hart voor artiesten van bij ons. Om die nog meer in de schijnwerpers te zetten, is er sinds 25 april 2020 Radio2 BeneBene. Eerst alleen nog te beluisteren als muziekstream via de Radio2-app en radio2.be, sinds 1 november 2021 ook op DAB+. Ondertussen vind je Radio2 BeneBene natuurlijk ook op VRT MAX, dé centrale plek voor alles wat VRT maakt. In de afgelopen twee en een half jaar hebben luisteraars de weg goed gevonden. Radio2 BeneBene kreeg veel positieve reacties van zowel publiek als artiesten en blijft dus volop investeren in het aanbod.

Radio2 BeneBene beluister je via DAB+, VRT MAX, digitale televisie of smartspeakers. Je kunt ook terecht in de Radio2-app en op radio2.be.

Op Radio2 zorgt Anja Daems voor een namiddag vol hits

Ook de namiddag bij Radio2 zelf vernieuwt. Anja Daems presenteert voortaan 'Radio2 Hitmix', van maandag tot en met donderdag, tussen 13.00 en 16.00 uur. Terwijl jij als luisteraar met het werk of iets anders bezig bent, zorgt Anja voor een frisse muzieknamiddag. Ze draait de beste hits van de jaren 70 tot nu.

'Radio2 Hitmix', met Anja Daems, van maandag tot en met donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur op Radio2.