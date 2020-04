Canvas zoekt mensen met persoonlijke migratieverhalen - OPROEP

Canvas werkt aan een documentaire reeks over de geschiedenis van België als migratieland. 'Kinderen van de Migratie' wil het verhaal vertellen van de verschillende migratiegolven die ons land na de Tweede Wereldoorlog heeft gekend.

De mensen die om economische of politieke redenen in België een nieuwe thuis vonden, bepaalden met die beslissing de toekomst van hun kinderen.

'Kinderen van de Migratie' laat migranten en hun kinderen en kleinkinderen aan het woord, maar ook autochtone Belgen die een rol speelden bij deze migratie. Hoe hebben de migranten de beslissing genomen om naar hier te komen? Wat was hun eerste indruk van België? Wanneer wisten ze dat ze Belg wilden worden? Eén ding hebben ze allemaal gemeen: België werd voor hen een nieuw thuisland. Voor sommigen slechts kort, voor velen voor altijd.

Want geen enkel migratieverhaal is hetzelfde. Met persoonlijke getuigenissen en archiefmateriaal wil 'Kinderen van de Migratie' een beeld schetsen van de Italiaanse instroom in de jaren ‘50, de arbeidsmigratie uit Marokko en Turkije vanaf de jaren ‘60, asielmigratie uit oorlogslanden en de recente vluchtelingenstromen.

Met de soortgelijke reeksen 'Kinderen van' (de collaboratie, het verzet, de Holocaust en de kolonie) toonde Canvas hoezeer ons land doorvlochten is van het oorlogs- en koloniale verleden. In Kinderen van de migratie vertellen nieuwe en oude Belgen hoe we een migratieland zijn geworden.

Ben jij zelf naar België geëmigreerd, of ben je een kind of kleinkind van migranten en wil je graag je persoonlijke verhaal of dat van je voorouders vertellen, neem dan contact met de programmamakers via kinderenvandemigratie@canvas.be met vermelding van je telefoonnummer.

De uitzending van 'Kinderen van de Migratie' is gepland voor 2021.