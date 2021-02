Candice en Marijn zijn tweede match van nieuw seizoen 'Blind Getrouwd'

Zes dertigers en twee vijftigers begonnen enkele maanden terug aan het zotste avontuur van hun leven: Blind trouwen, met de camera's én vanaf zondag 14 februari ook met de Vlaamse kijker in hun kielzog. Meer dan ooit staan de deelnemers voor een grote uitdaging.

Expert Wim Slabbinck: 'Er zijn veel relatiebreuken geweest tijdens corona omdat mensen zo op elkaars lip zitten. En uitgerekend tijdens deze coronaperiode, proberen onze acht deelnemers er een succes van te maken. Nog meer dan andere jaren zijn zij aangewezen op hun kersverse man of vrouw: een wildvreemde waarmee je ineens zowat 24 uur op 24, 7 dagen of 7, samenleeft. Ook tijdens thuiswerk bijvoorbeeld. Deze 'Blind Getrouwd'-editie wordt intiemer dan ooit, en dus ook nog meer dan anders een flinke uitdaging.'

Uit meer dan 3600 inschrijvingen werden de acht deelnemers gematcht door het expertenteam bestaande uit Wim Slabbinck, Sarah Hertens, Filip Geelen en Lotte Vanwezemael. Primeur: de eerste nieuwe bubbel heet Candice en Marijn.

De 36-jarige projectmanager Marijn Lenaerts uit Binkom is een en al gentleman. Hij is attent, stijlvol gekleed en sportief. 'Een goede catch', zoals ze zeggen. Marijn is meer dan ooit klaar om een gezin te stichten. Hij was 8 toen zijn ouders scheidden. De impact daarvan op zijn leven, was groot. 'Ik hoop dat, als ik een relatie start en kinderen heb, wij alleszins ook altijd een warme thuis kunnen bieden aan onze kinderen.'

Experte Sarah Hertens: 'Het gaat heel belangrijk zijn dat we een partner tegenover hem zetten die de gesloten Marijn kan ontdooien. Hij houdt ook erg van mooie vrouwen, flamboyante vrouwen, dus als we hem zo’n partner geven, kan dat al helpen om die eerste stap te zetten.'

Enter Candice: een 31-jarige lerares secundair onderwijs uit Beveren-Waas. 'Candice zegt snel wat ze denkt en je zal haar ook niet snel vergeten. Ik noem haar 'de bom van Beveren'. Zelfs ík begin te twijfelen over mijn geaardheid, als ik Candice zie', lacht expert Filip Geelen.

Om maar te zeggen: Candice is een opvallende verschijning met een gulle lach. Ze lijkt dan wel een beautyqueen, maar er zit veel meer onder haar knappe uiterlijk. Na vier jaar single zijn, zou het leuk zijn om de ware te leren kennen dankzij de experten, zeker omdat ze hem zelfstandig nog niet gevonden heeft. 'Ik zou niet weten waar te zoeken, buiten op Tinder, maar dat ben ik echt zo beu. Mijn waarzegster had gezegd dat ik mijn man op een speciale manier zou leren kennen, en dat dat nog dit jaar zou zijn.' Straffe waarzegster, want Candice mocht de jacht openen op de perfecte trouwjurk, of zoals ze het zelf zegt 'hét va-va-voom-kleed'. Ze is razend benieuwd wie ze zal aantreffen in het gemeentehuis: 'Ik ben echt benieuwd wie ze met mij gaan matchen want ik ben zelf een heel speciaal type, dus bij hem moet er toch ook iets zijn dat niet helemaal juist is. Want als het ne gewone gaat zijn, gaat het niet goed zijn', lacht ze.

Hoe verloopt de eerste kennismaking aan 'het altaar' tussen Candice en Marijn? Je ziet het in de eerste aflevering van Blind Getrouwd op zondag 14 februari

