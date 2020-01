Breekt Kiana het mythische record in 'Blokken'?

Foto: Eén © VRT - Sofie Silbermann

Nadat doctoraatsstudente Kiana Buttiens (25) uit Tienen gisteren het record van 12 deelnames in 'Blokken' evenaarde, kan ze vanavond alleen recordhouder worden. Dat lezen we in Het Laatste Nieuws.

Als ze vanavond ook weet te winnen, wordt ze met 13 deelnames de beste speelster ooit in de geschiedenis van de populaire quiz onder leiding van Ben Crabbé. Het vorige record van 12 deelnames staat op naam van Ewout Leys en is anderhalf jaar oud.

Of Kiana naar haar 13e deelname op rij gaat, zien we vanavond om 18.30 uur op Eén.



Bron: Het Laatste Nieuws