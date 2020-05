'Blind Getrouwd' breekt inschrijvingsrecord met meer dan 3600 kandidaturen

Op amper 6 weken tijd, schreven meer dan 3600 singles zich in voor een mogelijk nieuw seizoen van 'Blind Getrouwd'. Daarmee werd het inschrijvingsrecord van twee jaar geleden gebroken. Toen schreven 3600 vrijgezellen zich in op zes maanden tijd.

Klinisch seksuoloog en 'Blind Getrouwd'-expert Wim Slabbinck: 'We merken dat er nog meer mensen dan gewoonlijk zich inschrijven, op korte tijd. Mogelijk ligt dat aan de huidige coronacrisis. 'Blind Getrouwd' biedt singles hoop op een betere toekomst. Zowat alle sociale vangnetten vallen weg. Het vinden van een partner is in tijden van corona helemaal niet evident. Toch speelt er volgens mij meer: ik weet ook dat kandidaten anders omgaan met het format. Waar er voorheen nog scepsis was, begrijpen ze ondertussen dat een goed huwelijk ook op deze manier kan beginnen. Ze begrijpen dat wij alle ingrediënten aanleveren om een goede maaltijd te maken, maar dat ze die nog altijd zelf moeten bereiden.'

Enkele cijfergegevens over de inschrijvingen tot nu toe:

- 70% vrouwen, 30% mannen

- 90% hetero’s, 10% holebi’s

- er schrijven 4 x meer homo’s zich in dan lesbiennes

- 1% van het totaal aantal inschrijvingen is biseksueel

- 75% van alle inschrijvingen is 25 - 35 jaar

- 18% van alle inschrijvingen is 35 - 45 jaar

- 7% van alle inschrijvingen is ouder dan 45

- ook de categorie 45+ bestaat uit 70% vrouwen, 30% mannen

45-plus is nog steeds een doelgroep die zich moeilijker inschrijft, merken de experten dus ook dit jaar opnieuw, terwijl ook 45-plussers (met eventuele kinderen ouder dan 18 jaar) meer dan welkom zijn.

Klinisch psycholoog, relatietherapeut en Blind Getrouwd-experte Sarah Hertens geeft uitleg: 'Elk seizoen stellen we vast dat er weinig inschrijvingen zijn van mannen en vrouwen boven de 45. Nochtans wijst onderzoek uit dat er veel singles zijn in die doelgroep. Vaak komen ze uit een echtscheiding of een breuk van een langdurige relatie. Volgens de cijfers strandt ongeveer 1 op 2 huwelijken, gemiddeld na 15 jaar, waarbij de ex-partners dan gemiddeld 42 jaar oud zijn. Onze poule zou dus zeker en vast groter kunnen zijn. Een echtscheiding of relatiebreuk vraagt verwerking en vaak ligt de eerste focus op het vinden van een nieuwe balans, de zorg voor kinderen en/of het werk. Het vinden van (nieuw) geluk in de liefde staat dan eerder op de achtergrond. Ook zijn veel mensen bang om opnieuw gekwetst te worden of het risico te lopen hun nieuw opgebouwd leven en evenwicht te verliezen. Nochtans heb je als 45-plusser zeker nog de mogelijkheid om een ‘tweede leven’ te starten en kan je zelfs nog een langere relatie uitbouwen dan je eventueel tot nu toe gehad hebt. Na je 45ste de liefde - opnieuw - zoeken, dat is de ideale leeftijd om bewust voor eigen geluk te kiezen en te investeren in wat echt van waarde is.'

