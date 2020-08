'Blind Getrouwd Australië' iedere werkdag bij VTM 2

'Blind Getrouwd AustraliŽ' iedere werkdag bij VTM 2

Foto: VTM 2 - © DPG Media 2020

Vanaf maandag 31 augustus gaat VTM 2 van start. De zender zorgt meteen voor een dagelijkse afspraak met 'Blind Getrouwd AustraliŽ' of beter gezegd: 'Blind Getrouwd' zoals de kijker het kent bij VTM, maar dan wel met een stevige dosis 'peper'.

VTM 2 brengt het nieuwe, zevende seizoen elke weekdag om 18.50 uur tot in de huiskamers. Wie een aflevering gemist heeft, krijgt diezelfde avond nog een herkansing om 22.40 uur of op VTM GO.

Na de vaste afspraak in de vooravond met 'Blind Getrouwd Australië', kan de kijker drie nieuwe Vlaamse programma’s ontdekken in de week: 'Jonge Wolven' (maandag), 'Lady Truckers' (dinsdag) en 'Vanity Plates' (donderdag). Op woensdag is er UEFA Champions League en op vrijdag is er film.

5 dingen die je nog niet wist over het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd Australië' bij VTM 2:

1. Primeur: twee vrouwen geven elkaar het jawoord

De experten brengen in het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd Australië' maar liefst 24 singles samen, goed voor 12 koppels. Er is ook een primeur: Tash en Amanda vormen het eerste koppel bestaande uit twee vrouwen.

2. De terugkeer van een bruid

In het vorige seizoen van 'Blind Getrouwd Australië' besloten Elizabeth - 'Lizzie' - en Sam niet getrouwd te blijven, omdat Sam achter haar rug iets had met een andere deelneemster. Daarom probeert Lizzie het dit seizoen opnieuw met een nieuwe look.

3. Bruid krijgt een onverwachte reactie van haar moeder

Het moment waarop de singles aan hun ouders vertellen dat ze meedoen aan 'Blind Getrouwd', is al spannend genoeg. Maar de reactie van Connie’s moeder had niemand zien aankomen. Ze is niet blij met het nieuws van Connie en dat is nog zacht uitgedrukt.

4. Experten sturen een koppel weg

Een unicum in 'Blind Getrouwd Australië'. Het is de eerste keer ooit dat de experten genoodzaakt zijn om een koppel vroegtijdig weg te sturen uit het liefdesexperiment. Hun relatie wordt omgeschreven als 'giftig', waarin bedrog en wraak centraal staan.

5. Bruid probeert te vluchten van eigen huwelijk

Wanneer een van de bruiden aan het altaar ontdekt dat ze werd gematcht met een man die zijn vorige partner bedroog, probeert ze weg te lopen van haar eigen huwelijk.

Bekijk hier de eerste beelden van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd Australië:

'Blind Getrouwd Australië', vanaf maandag 31 augustus elke weekdag om 18.50 en 22.40 uur bij VTM 2.