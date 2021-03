Bent Van Looy presenteert 'Culture Club' op Radio 1

Muzikant en presentator Bent Van Looy zal vanaf vrijdag 2 april het kunst- en cultuurprogramma 'Culture Club' op Radio 1 presenteren. Bent vervangt Annelies Moons als gastheer van het programma tot eind oktober.

Annelies werkt de eerstkomende tijd nog aan gelegenheidsproject en is dan een tijdje uit... want ze wordt moeder!

'Culture Club'

Bent heeft al langer een nauwe band met 'Culture Club'. Ooit presenteerde hij samen met Sofie Lemaire de televisieversie van het programma op Canvas. Hij was ook al regelmatig de vaste presentatievervanger van Annelies Moons.

Bent Van Looy praat in 'Culture Club', wekelijks op vrijdag, over kunst en cultuur met schrijvers, beeldend kunstenaars, theater- of televisiemakers, makers en kunstbelevers. Komende vrijdag 2 april is Bent te gast in Antwerpen waar het Letterenhuis de 100ste verjaardag van de bundel 'Bezette Stad' van Paul Van Ostaijen viert met een tentoonstelling.

Annelies Moons

Annelies Moons, de vaste presentatrice van 'Culture Club', werkt aan een nieuw (spannend) project voor Radio 1, dat nog dit seizoen zijn première zal zien. Aansluitend focust ze tot eind oktober op haar grootste project van 2021, samen met haar partner, singer-songwriter Niels Boutsen (Stoomboot).

'Culture Club', vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur op Radio 1.