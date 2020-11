Bent Van Looy covert 'Twee Meisjes' voor Raymond & Vrienden

Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud.

Na Bart Herman, Paul Michiels, Bart Kaëll, Yevgueni, Bart Peeters en Laura Tesoro, wilde ook Bent Van Looy heel graag een nummer van Raymond onder handen nemen. En tot zijn verbazing was 'Twee meisjes' nog beschikbaar.

Bent Van Looy: 'Het is een prachtig nummer. Ik hou enorm van akkoorden, en dat lied is helemaal gebaseerd op die mooie akkoorden.'

Filmische versie

Het is een filmische versie geworden, de 'Twee meisjes' van Bent. En een mash-up, want het eindigt met een instrumentale outro van 'Le Clan Des Siciliens' van Ennio Morricone. 'Weer die akkoorden. Toen ik het nummer herbeluisterde om eraan te werken, hoorde ik dat nummer plots. Die akkoorden komen wonderwel overeen', aldus Bent. Bent heeft zelf 2 meisjes: Harper (6 jaar) en Tosca (bijna een jaar). Raymond hoorde het nummer maandag voor het eerst in 'De Madammen' en was erg gecharmeerd door de originele twist van Bent.

Raymond van het Groenewoud: 'Ik vind het heel mooi omdat het zo feeëriek is. Dat is het grote verschil met de eigen versie, en ik hengel natuurlijk naar de verschillen. (lacht) Ik vind de klanken heel mooi en de verrassing op het einde is ook echt leuk.'