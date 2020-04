Benefietconcert 'One World: Together At Home' op Q2

De hele wereld vecht tegen het coronavirus. Terwijl de pandemie mensen uit elkaar dwingt, gebruikt Lady Gaga de kracht van muziek om mensen veilig samen te brengen.

Nu zaterdag 18 april 2020 zet ze samen met de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Global Citizen het tv-benefietconcert 'One World: Together at Home' op poten dat wereldwijd wordt uitgezonden. Q2 zendt nu zondag, 19 april om 17.30 en om 22.45 uur, een 2 uur durende special uit met de hoogtepunten van dit unieke concert.

Verschillende wereldsterren als Elton John, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong van Green Day, Eddie Vedder, Lizzo, Stevie Wonder en Paul McCartney zullen live vanuit hun huis optreden. En in dat lijstje zit ook een opvallende Belgische naam: Angèle. Ook zij werd door Lady Gaga gevraagd om een bijdrage te leveren. Met deze uitzending willen de artiesten gezondheidswerkers over de hele wereld vieren en ondersteunen.

Het speciale evenement wordt gehost door Lady Gaga en aan elkaar gepraat door talkshowhosts Jimmy Fallon van 'The Tonight Show', Jimmy Kimmel van 'Jimmy Kimmel Live' en Stephen Colbert van 'The Late Show with Stephen Colbert'. Doorheen de uitzending worden ervaringen en verhalen van artsen, verpleegsters en gezinnen over de hele wereld in de kijker gezet.

De opbrengsten van het evenement worden gebruikt om de hele wereld uit te rusten met mondmaskers, jassen en andere essentiële apparatuur. Daarnaast wordt er ook geld gedoneerd aan goede doelen die voedsel, onderdak en gezondheidszorg bieden voor diegenen die het het hardst nodig hebben.

'One World: Together at Home' op zondag 19 april om 17.30 of 22.45 bij Q2 gemist? Geen nood, want Q2 zendt de show maandagochtend 20 april nog eens uit om 8.00 uur. De special met de hoogtepunten is na de uitzending bij Q2 op zondag ook online te bekijken op VTM GO.