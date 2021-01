'Belgium's Got Talent' zoekt talent - OPROEP

Foto: VTM - © DPG Media 2019

2020 was niet alleen een rampjaar voor de horeca, maar ook voor turners, dansers, circusartiesten en muziekgroepen. Iedereen met talent bleef braaf in zijn kot en kon die talenten aan niemand tonen.

Voor hen is er goed nieuws, want 'Belgium's Got Talent' komt terug met een gloednieuw seizoen en gaat op zoek naar kandidaten met een bijzonder talent.

Het nieuwe seizoen van 'Belgium's Got Talent' geeft een podium aan iedereen die zijn of haar talent aan heel Vlaanderen wil tonen. Wil jij de jury de stuipen op het lijf jagen met een gevaarlijke act? Kan je hen verleiden met een sensuele dans? Wil je een record verbreken of een weddenschap tot een goed einde brengen? Heb je een huisdier dat iets uniek kan? Of misschien heb je een zoon of dochter die de pannen van het dak speelt op zijn instrument? Alles is mogelijk in 'Belgium’s Got Talent'. Inschrijven kan vanaf nu via vtm.be.

Wanneer het nieuwe seizoen van 'Belgium's Got Talent' bij VTM wordt uitgezonden, wordt later bekendgemaakt.