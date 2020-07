Bart Kaëll maakt unieke cover van Raymonds 'Chachacha'

Bart KaŽll maakt unieke cover van Raymonds 'Chachacha'

Radio 2 viert de 70ste verjaardag van Raymond van het Groenewoud in stijl en zet de veelzijdige artiest een jaar lang in de spotlights.

Voor Het jaar van Raymond vraagt Radio 2 elke maand aan een Vlaamse artiest om een cover te maken van een nummer uit het rijke oeuvre van Raymond van het Groenewoud. Het resultaat is een reeks van acht eigenzinnige covers door enkele Vlaamse topartiesten onder de titel Raymond & Vrienden. Na Bart Herman en Paul Michiels zet nu ook Bart Kaëll Raymond muzikaal in de bloemetjes. Kaëll bracht vanmiddag in primeur in Zot veel vakantie zijn unieke cover van 'Chachacha'.

Raymond luisterde live mee en was enorm enthousiast over de versie van Kaëll:

Raymond van het Groenewoud: 'Bart heeft heel plezant gewerkt met de ritmes. Er is weinig speling omdat het een chachacha is, maar de verdubbelingen, ontdubbelingen en nieuwe smaak die eraan toegevoegd is, maakt het toch heel anders dan het origineel. En dat maakt het net zo goed.'

'Een song naar mijn hart'

Toen Bart Kaëll bladerde in het uitgebreide songboek van Raymond van het Groenewoud viel zijn oog onmiddellijk op 'Chachacha': 'Humor, poëzie en een aanstekelijk ritme. Een song naar mijn hart', aldus Kaëll.

Bart Kaëll: 'Dankzij Raymond heb ik met de jaren meer aandacht besteed aan het schrijven van mijn liedjesteksten. Een verhaal, dat meer moet doen dan rijmen, inhoud heeft met een vleugje humor en soms een speldenprik.'