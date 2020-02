Bart De Pauw keert terug op zondagavond

De langverwachte comeback van tv-maker Bart De Pauw komt wel heel dichtbij. De voormalige En-topper keert terug op de zondagavond van VIER. Niet voor de camera, maar wel als scenarist en regisseur.

VIER zet de strijd om de zondagavondkijker nu helemaal op scherp. Niet alleen wordt het nieuwe seizoen van 'De Mol' opnieuw in de strijd gegooid, ook het nieuwe sketch-programma 'Influencers' krijgt een prominente plaats in het programmaschema: op zondag na 'De Mol'.



Hiermee keert Bart De Pauw dus eindelijk terug op het Vlaamse scherm. 'Influencers' is het eerste nieuwe programma waar De Pauw aan meewerkte nadat hij eind 2017 een stap opzij zette na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De Pauw is zelf niet te zien in het sketchprogramma, maar de humor draagt wel zijn stempel.



Op zondagavond wordt het dus vechten om de kijker. VTM brengt vanaf zondag het nieuwe seizoen van 'Blind Getrouwd'. Eerdere seizoenen stonden op maandagavond geprogrammeerd. Op Eén blijft het een vertrouwde mix van quiz en fictie. Vanaf zondag is Jeroen Meus terug met 'Twee tot de Zesde Macht'. Aansluitend is er 'Over Water' en binnen enkele weken de start van een nieuwe dramareeks 'GR5'. VIER biedt dus tegengewicht met 'De Mol' en 'Influencers'. Afwachten dus wie de strijd om de zondagavondkijker zal winnen.

