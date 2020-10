'Bake Off Vlaanderen' is vanaf woensdag terug

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het recept is bekend maar dit seizoen rukte een warme bakwind de 'Bake Off'-tent los uit zijn bekende omgeving en blies 'm naar de Noordzee.

Op het gazon van de koninklijke villa in Oostende verwelkomt gastheer Wim Opbrouck de vierde generatie 'Bake Off' bakkers.

Foodhistorica en culinair auteur Regula Ysewyn oordeelt samen met hofleverancier Herman Van Dender als jurylid over de baksels die met zicht op zee uit de oven schuiven.

Dit seizoen kent de bakwedstrijd een nieuw verloop. Slechts vijf bakkers verschijnen aan de start. Dat vergroot de kans op eliminatie aanzienlijk. In de eerste afleveringen starten telkens vijf bakkers. In de derde week is er dan de samensmelting van de 8 overblijvende bakkers.

Deze week dienen de bakkers alvast een smeltkroes op van smaken en invloeden.

Asha heeft Indische roots en werd samen met haar tweelingzus Isha geadopteerd toen ze 1 jaar was. Vandaag brengt Asha de smaken van haar moederland op de baktafel. Amazone Alexandra is voormalig topsportster en komt om te winnen. De lat hoog leggen is goed, maar ook gevaarlijk. Student Handelswetenschappen Anthony wil heilige huisjes slopen in 'Bake Off' door te bakken met verrassende ingrediënten. Deze week op het menu: provençaalse kruiden. Jens is onderzoeker aan de UGent. Zoals het een goed vorser betaamt, bakt hij stipt en keurig. De groep wordt vervolledigd door de Wit-Russische Margo. Zij strandde 9 jaar geleden in België en hoopt vooral vrienden te maken in de baktent.

Wiens cheesecake stijft niet op en gaat lopen? Welke selfietaart bezorgt de jury een slappe lach? En wie mag deze week al inpakken?

Een ding is zeker: de Noordzeekust is niet meer veilig.

'Bake Off Vlaanderen', vanaf 28 oktober elke woensdag om 20.35 uur op VIER.