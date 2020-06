Baas van MNM wordt netmanager van Ketnet

Annemie Gulickx wordt de nieuwe netmanager van Ketnet. Dit is een fijn weerzien met een bekend gezicht want Annemie, die nu nethoofd is van MNM, volgde van 2016 tot 2019 heel wat projecten en programma's op als aanbodsverantwoordelijke bij Ketnet. Ze volgt als netmanager Maarten Janssen op vanaf midden september.

Annemie Gulickx: 'MNM is een ongelofelijk fijne zender met vooral een straffe ploeg van mensen die elke dag de beste radio en online maken. Het was dan ook een voorrecht om mee te bouwen aan een merk dat er vandaag staat en elke dag opnieuw jonge mensen informeert en entertaint. Laat dat nu ook net zijn wat Ketnet doet voor de jongste doelgroep. Ik kijk er naar uit om daaraan mee te werken en ervoor te zorgen dat Ketnet hét merk blijft voor kinderen in Vlaanderen en Brussel.'

Els Van de Sijpe, manager Radio: 'Ik wil Annemie veel succes wensen met een hernieuwd avontuur bij Ketnet. Ik wil haar ook bedanken voor het mooie werk bij MNM. In 2009 stond ze er mee aan de wieg en vorig jaar werd ze nethoofd. Met dagelijks 700.000 luisteraars is MNM een sterk radiomerk, met een jonge, levendige digitale community. Annemie blijft gelukkig nog even bij ons om de zomer en de start in september voor te bereiden. En we staan klaar voor een nieuwe, ongewone editie van Marathonradio, samen met heel veel jonge luisteraars. Want MNM steunt hen ook in deze lastige periode, examens of niet.'