Arnout Hauben trekt 'Dwars door België' voor nieuwe reeks

Arnout Hauben trekt 'Dwars door BelgiŽ' voor nieuwe reeks

Foto: Eén/VRT - © De chinezen 2020

Komende vrijdag vertrekt Arnout Hauben met de rugzak en de tent om met zijn gekende enthousiasme eigen land te doorkruisen. Voor zijn nieuwe reeks 'Dwars door BelgiŽ' volgt hij de GR 129 (Grote Routepad), de langste GR-route van het land.

Samen met zijn trouwe kameraden Philippe Niclaes (camera) en Ruben Callens (geluid en drone) hoopt Arnout om de ruim 500 kilometer van het pad af te leggen op iets meer dan drie weken tijd. 'Dwars door België' wordt een mix van een avontuurlijke tocht en boeiende verhalen uit het heden en het verleden. Toevallige ontmoetingen onderweg geven aanleiding tot vertellingen over de grote en de kleine geschiedenis van België, zoals enkel Arnout die kan brengen.

Arnout, Philippe en Ruben leggen hun tocht in één lange trip af. Het resultaat hiervan is dit najaar te zien op Eén. Maar vanaf vrijdag kan iedereen al virtueel mee wandelen met Arnout. Wie nu al nieuwsgierig is naar zijn avonturen of zich wil laten inspireren voor een wandelvakantie in eigen land, kan Arnout namelijk in realtime volgen op de website van Eén. Daar is een interactieve kaart te vinden waarop hij foto’s, video’s en verhalen van zijn tocht zal delen. Er komt dagelijks een reisverslag, en ook de afgelegde route en de locatie van Arnout is er terug te vinden. Zo beleven kijkers nu al de volledige reis. Afspraak vanaf vrijdag 12 juni op een.be/dwarsdoorbelgie.

Meer dan 500 kilometer van Brugge naar Aarlen

Arnout, Philippe en Ruben waren halfweg hun avontuur 'Dwars door de Middellandse Zee' toen de corona-crisis uitbrak. Noodgedwongen moesten zij hun tocht afbreken nadat ze Malta bezochten. Binnenkort kunnen zij die opnames hopelijk verderzetten, maar in de tussentijd trekken Arnout, Philippe en Ruben dus op avontuur in eigen land.

Hun reis start in Brugge, de moeder der Vlaamse steden, en eindigt in de oudste stad van Wallonië, Aarlen, bij de grens met Luxemburg. Samen leggen ze zo meer dan 500 kilometer te voet af. Onderweg spreekt Arnout in zijn gekende stijl met de mensen die hij tegenkomt. Toch is het programma niet enkel een avontuurlijke trektocht: Arnout gaat op zoek naar grote en kleine verhalen uit de geschiedenis van ons land die zich langs deze route hebben afgespeeld.

Waar Arnout in zijn vorige programma’s vaak een combinatie van transportmiddelen gebruikte, wordt 'Dwars door België' één lange wandeltocht met de rugzak. Terug naar de basis dus.

'Dwars door België' is een programma van De chinezen voor Eén.

'Dwars door België' is dit najaar te zien op Eén en vanaf vrijdag te volgen via een.be/dwarsdoorbelgie.