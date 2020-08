Arnout Hauben trekt 'Dwars door België': 'Een ode aan het leven!' - INTERVIEW

Arnout Hauben trekt 'Dwars door BelgiŽ': 'Een ode aan het leven!' - INTERVIEW

Foto: Eén - © VRT 2020

Reporter Arnout Hauben is deze zomer toerist in eigen land geweest. Samen met zijn vaste ploeg trok hij te voet van Brugge naar Arlon. Dat deed hij langs de GR 129. Het resultaat is 'Dwars door BelgiŽ'. Het werd een vrolijke, maar ook verrassende tocht.

Arnout Hauben, 'Dwars door België' was eigenlijk niet gepland, hé?

Arnout Hauben: 'Het is zoals die ene Beatle ooit zei: altijd wanneer je plannen maakt, neemt het leven een verrassende wending. We waren middenin de opnames van 'Rond de Middellandse Zee' en waren al in Malta gearriveerd toen plots het corona-hek zich rondom ons sloot en wij zoals quasi heel Europa in lockdown moesten. In die periode is dan het idee voor 'Dwars door België' ontstaan. Waarom eens geen tocht door ons eigen land maken? We kozen voor de GR 129. Dat is de langste bewegwijzerde wandelroute van België. Die start in Brugge en loopt helemaal door tot Arlon, in de provincie Luxemburg.'

En eens vertrokken konden we jullie ook meteen online volgen.

Arnout: 'Dat online stuk op de website van Eén is goed gevolgd door de mensen. Het leek alsof daar echt wel nood aan was. Dat heeft ons deugd gedaan. Zeker in Vlaanderen werden we echt vooruit gestuwd door de reacties van de online volgers. We werden in de dorpen opgewacht, kregen ontbijt, mochten ons douchen en er werden ons terreinen aangewezen waar we onze tenten mochten opslaan.'

Is die GR 129 een zware tocht?

Arnout: 'Wat heet zwaar? Ik ben natuurlijk Tom Waes niet (lacht). Bij mij zijn dat eerder huis-tuin- en keukentochten. Al is het op zich wel zwaar om doen, hoor. We stapten in warm weer elke dag 20 tot 30 kilometer. En dan met die rugzak en ons materiaal. Dat voel je wel.'

En 's avonds dan altijd in een tent geslapen?

Arnout: 'Neen niet altijd. Soms in een stadje al eens in een hotelletje of een B&B. Wat het beste uitkwam, maar meestal wel in de tent.'

Heb je op je tocht veel mentaliteitsverschillen tussen de mensen gemerkt?

Arnout: 'Ik was wel aangenaam verrast om te zien hoe divers België is. Je trekt bijvoorbeeld van in de Vlaamse Ardennen Henegouwen binnen en je zit nog wel in hetzelfde geologische gebied, maar de mensen zijn onmiddellijk anders. Dat was wel een openbaring. Ben ook vaak verwonderd geweest. 24 dagen in je eigen land als reiziger was echt een unieke ervaring. 'Dwars door België' is een ode aan reizen geworden. Er zit heel veel reisplezier in, heel veel verwondering ook. Ik denk dat we de kijkers, aangenaam, zullen verrassen.'

En ongetwijfeld heb je weer veel markante figuren ontmoet?

Arnout: 'Iedereen zegt altijd dat die personen markant zijn, maar eigenlijk praat ik maar wat met gewone mensen, hoor. En toch blijken die figuren altijd wel te verrassen. Toen ik destijds naar Compostella ben gestapt, heeft dat veel mensen aangezet om dat ook te doen. 'Dwars door België' zit wat in die sfeer.'

Er zit ook een stuk geschiedenis in 'Dwars door België'?

Arnout: 'Het is meer dan stappen alleen. Zo heb ik een stuk Belgische geschiedenis verteld, al wandelend door ons eigen land. Bijvoorbeeld toen we door Aarsele zijn gestapt heb ik verteld over de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis die daar in de jaren '70 heeft plaats gevonden. Dan ga ik natuurlijk graag op zoek naar mensen die zich dat herinneren, of iemand die daar iets kan over zeggen.'

Wat heb je zelf onthouden van dit avontuur?

Arnout: 'Ik was geschrokken van mezelf dat ik toch veel nog niet wist over België. Ik onthoud ook dat de Belgen vriendelijk zijn, want we zijn overal met open armen ontvangen, zowel door Vlamingen als door Walen. En daarnaast blijkt ook dat België veel natuurpracht te bieden heeft. De Gaumestreek in het zuiden van België, de Belgische Provence. We staan er echt te weinig bij stil hoe mooi ons land is.'

Hoe gaat het nu verder met jullie tocht door de Middellandse Zee?

Arnout: 'Dat is afwachten natuurlijk. Maar van de reeks zijn vijf afleveringen echt af en die zien er goed uit, dus we willen de serie zeker nog afwerken. Al zal er uiteraard 'een voor en na corona' merkbaar zijn. Zelf geef ik graag een hand of een knuffel en dat kan nu niet meer. Ook in 'Dwars door België' ga je trouwens zien dat het anders is. Maar zelfs met het bewaren van afstand is het wonderwel gelukt om alles mooi in beeld te brengen.'

Want het enthousiasme was groot?

Arnout: 'Zeker! Na die eerste grote coronapiek waren wij enorm gebeten om erin te vliegen. Eindelijk mochten we weer naar buiten, we konden niet wachten om aan de tocht te beginnen. En je zag ook bij de mensen onderweg dat zij heel blij waren terug naar buiten te kunnen. We hebben van 'Dwars door België' een vrolijke, lichte en vooral blije reeks gemaakt. 'Dwars door België' is een ode aan het leven, er zit zoveel positieve energie in, zoveel verwondering, zoveel blijdschap. Het is heel mooi geworden.'

'Dwars door België', vanaf maandag 31 augustus om 20.35 uur op Eén.