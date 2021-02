Ankers 'VTM NIEUWS' dragen mondmasker bij gasten in studio

Foto: VTM © DPG Media 2020

Wanneer op de set van 'VTM NIEUWS' een gast aanschuift, zullen zowel de gast als het nieuwsanker een mondmasker dragen, zo schrijft Het Laatste Nieuws. De beslissing kadert in de recente aanbevelingen over het dragen van mondmaskers.

Op de dagelijkse persconferentie omtrent de coronapandemie gaf viroloog Steven Van Gucht al een overzicht van de nieuwe adviezen die werden verstrekt door de Risk Assessment Group (RAG). Eén element daarvan was dat het wordt aanbevolen om mondmaskers te dragen op kantoor of in gesloten ruimtes waar zich mensen uit verschillende huishoudens bevinden.

'VTM NIEUWS' vertaalt dat advies nu ook naar de televisiestudio. Voortaan zullen de nieuwslezers een mondmasker dragen wanneer er een gast in de studio zit. Van die bezoeker wordt uiteraard hetzelfde verwacht. Dat geldt ook voor wanneer het sportanker plaatsneemt aan de desk. Die zal dus het sportnieuws presenteren mét mondmasker. En ook als de weerman naar de studio komt of er aan het grote scherm duiding wordt gegeven worden de mondmaskers bovengehaald. Wordt dus even wennen voor de nieuwsmakers én de kijkers!

Bron: hln.be

