Animatiereeks 'Boerke' volgt 'Winteruur' op

Vanaf de start van het zomeruur, maandag 29 maart op Canvas In de nacht van 27 op 28 maart schakelen we over naar het zomeruur. Dat betekent meteen ook het einde van het zesde seizoen van 'Winteruur' met Wim Helsen.

Vanaf maandag 29 maart komt er iets helemaal anders als 'afsluiter' van de Canvas-avond: vier keer per week volgen we de avonturen van de universele loser Boerke in de gelijknamige animatiereeks, gebaseerd op de cartoons van Pieter De Poortere.

De charmante antiheld Boerke, herkenbaar aan zijn grote snor, is nu eens boer of piraat en dan weer ridder of astronaut. Maar welke rol hij ook speelt, altijd loopt het verkeerd af, tot plezier van de kijker. De kleinmenselijke tekortkomingen en zwaktes van Boerke maken hem heel herkenbaar, zodat we naast leedvermaak toch ook vaak medelijden en sympathie voor hem hebben.

'Boerke' is een productie van De Hofleveranciers in samenwerking met animatiestudio Fabrique Fantastique. De muziek werd speciaal gecomponeerd en ingespeeld door Flip Kowlier. De stemmen zijn van Jos Dom (Boerke), Maaike Cafmeyer (vrouwelijke rollen) en Han Coucke (mannelijke rollen).

Er zijn 52 afleveringen van 'Boerke'. Elke aflevering duurt ongeveer twee minuten en bevat drie grappen die thematisch gebundeld zijn. Dat gemeenschappelijke thema kan gaan van milieuproblematiek, over kunst en film tot sprookjes en nog zo veel meer.

'Boerke is de universele antiheld die wij allemaal wel eens zijn en waar we ons dus allemaal in herkennen', aldus Olivier Goris, de netmanager van Canvas.

'Al enkele jaren na het ontstaan van Boerke begon ik te dromen van een animatieserie. Nu is het eindelijk zover, en het is een echte mijlpaal in mijn tekenaarscarrière!', vertelt tekenaar Pieter De Poortere.

Olivier Goris (netmanager Eén en Canvas): 'Met de humoristische animatiereeks 'Boerke' sluiten we vanaf de start van het zomeruur vier keer in de week de Canvas-avond af, zoals we dat in de winter doen met 'Winteruur'. De twee afsluiters konden op het eerste gezicht niet meer van elkaar verschillen. Maar wat ze gemeen hebben, is hun minimalistisch concept, waardoor de focus helemaal op de inhoud ligt. Bij 'Winteruur' is dat het gesprek en bij 'Boerke' de grap. De eenvoudige tekenstijl van 'Boerke' maakt de vaak harde humor des te doeltreffender. 'Boerke' is de universele antiheld die wij allemaal wel eens zijn en waar we ons dus allemaal in herkennen. Een aangename, zij het soms wat pijnlijke ervaring. Ik ben ook blij dat we met deze reeks het animatiegenre extra in de kijker kunnen zetten. We zijn in een vroeg stadium mee in dit project gestapt zodat de hele productie met Vlaamse partners kon worden gerealiseerd. Veel dank daarvoor aan geestelijke vader Pieter De Poortere, producent De Hofleveranciers en animatiestudio Fabrique Fantastique.'

Het 'Boerke' in elk van ons

Dat de avonturen van Boerke altijd fout aflopen, heeft alles te maken met zijn naïviteit, egocentrisme, ijdelheid en onhandigheid, zowel op praktisch als op sociaal vlak. Boerke heeft er geen idee van wat sociaal wenselijk gedrag is en hoe de maatschappij in elkaar zit. Hij bekijkt onze wereld als het ware als een alien. Hij begint elke onderneming met de beste bedoelingen, maar de zaken draaien telkens anders uit dan hij had gehoopt of verwacht. Ondanks zijn vele menselijke tekortkomingen voelen we als kijker toch sympathie voor Boerke en kunnen we ons met het personage identificeren, want er zit een Boerke in elk van ons.

Boerke is in de voorbije 20 jaar geëvolueerd van een Vlaams keuterboertje naar een universeel personage, dat verschillende rollen speelt en kan terechtkomen in eender welke situatie en locatie. Maar hij blijft altijd herkenbaar aan zijn ronde hoofd en zijn kenmerkende snor. En natuurlijk loopt het uiteindelijk altijd fout af. Maar tegen de volgende grap is Boerke dat alweer vergeten en loopt hij opnieuw recht in zijn ongeluk.

Spiegel

De soms cynische humor spreekt vooral jongvolwassenen en volwassenen aan. Maar de soms bijtende humor is niet vrijblijvend. 'Boerke' houdt de maatschappij vaak een spiegel voor en met de harde humor worden er vaak hete hangijzers in de maatschappij aangekaart, zoals de vluchtelingenproblematiek, #metoo, milieuvervuiling,… Naast die maatschappelijke problemen bevat de reeks ook vaak verwijzingen naar bekende geschiedenisfeiten, films, sprookjes, kunstwerken,...

De bijna kinderlijke tekenstijl contrasteert fel met de directe humor. Net zoals in de strips worden er geen dialogen gebruikt. Boerke zegt niets maar maakt af en toe wel wat geluiden (met dank aan Jos Dom). De muziek van Filip Kowlier en de geluidseffecten (door geluidsartiest Bram Braem van Option Media) worden daardoor nog belangrijker omdat ze volledig in dienst staan van de grap, en het verhaal.

'Boerke', van maandag tot donderdag omstreeks 23.00 uur, vanaf maandag 29 maart.