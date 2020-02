Alle remmen los in een derde seizoen van 'Auwch_'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Tijdens een partijtje bowlen zien Ben en Axel hun goeie vriend Jan Verheyen plotseling sterven aan een hartaanval. Axel bedenkt een plan om van de dood van Jan een iets klassevoller verhaal te maken, want doodgaan in een bowling is toch maar minnetjes.

'Auwch_3' brengt ook dit seizoen acterend Vlaanderen samen met hoofdrollen voor Ben Segers, Elke Van Mello, Axel Daeseleire en Anneke Deckeersmaeker en bijzonder veel gasten: Jan Verheyen, zijn vrouw Lien en zijn dochter Anna. Maar ook met Michael Pas, Tuur De Weert, Jaak Van Assche, Marijn De Valck, Hilde De Baerdemaecker, advocaat Walter Damen, Wesley Sonck, topchef Nick Bril (The Jane), Koen De Graeve, Jani Kazaltzis, Daniëlle Somers, Tom Audenaert, Julie Mahieu, Ariane Van Vliet, Arlette Sterckx, Jeroen Medaer en vele anderen.

Een nieuw seizoen waarin Ben Segers en Axel Daeseleire voortdurend in alledaagse en bijzonder genânte situaties verzeild geraken. Met de gekende ongemakkelijke stiltes tot gevolg. De schijnbare onmogelijkheid van mannen om vrouwen te begrijpen staat daarin dikwijls centraal , maar ook de onhandigheid in omgang met vrienden en met collega-bv’s in hun professionele leven.

'Auwch_', vanaf donderdag 13 februari elke week om 21.45 uur op VIER.