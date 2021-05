Alexander Skarsgård en Adrien Brody vervoegen cast van 'Succession' op Streamz

Alexander Skarsgård ('Big Little Lies') en Adrien Brody ('The Pianist') hebben een rol te pakken in het derde seizoen van de gelauwerde HBO dramareeks 'Succession'.

Eerder deze week werd al bekendgemaakt dat Skarsgård, bekend van rollen in onder meer 'True Blood 'en 'Big Little Lies' en de film 'The Legend of Tarzan', Lukas Matsson gaat spelen, een succesvolle techondernemer die een cruciale rol zal spelen in de strijd om het familiebedrijf Waystar. Brody gaat de rol van miljardair en activist Josh Aaronson vertolken. De acteur was eerder al te zien in films als 'Midnight in Paris' en 'Grand Budapest Hotel'. In 2003 won hij een Oscar voor zijn rol in 'The Pianist'.

'Succession' won afgelopen jaar een Golden Globe voor beste dramaserie en gaat over de rijke zakenfamilie Roy, die bestaat uit Logan Roy (Brian Cox) en zijn vier kinderen. Samen beheren ze een van de grootste media- en entertainmentbedrijven ter wereld. Logan Roy wordt aan het einde van seizoen 2 in een hinderlaag gelokt door zijn opstandige zoon Kendall (Emmy-winnaar Jeremy Strong) en zal aan begin van seizoen 3 in een gevaarlijke positie starten. Terwijl ze worstelen om familiale, politieke en financiële allianties te sluiten, lopen de spanningen op naarmate een bittere zakelijke strijd dreigt uit te lopen op een burgeroorlog binnen het gezin.

De reeks wordt gemaakt door Jesse Amstrong. Hij produceert de serie samen met Adam McKay, Frank Rich en Kevin Messick. De cast van de serie bestaat, naast Skarsgård en Brody, nog steeds uit Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Hiam Abbass, Nicholas Braun, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, Alan Ruck en Rob Yang.

De eerste twee seizoenen van 'Succession' zijn nu beschikbaar op Streamz en Streamz+.