Aaron Blommaert loodst je door de zondag op MNM

Aaron Blommaert sluit vanaf zondag het weekend op MNM af. Iedere zondag van 16.00 tot 19.00 uur kijkt Aaron, samen met de MNM-luisteraar, terug naar de week die voorbij is.

Hoe was jouw afgelopen week? Wat was er leuk, wat minder? Aaron spoelt jouw mindere momenten door in het ‘nationale doorspoelmoment’. Samen met de luisteraars blikt Aaron vooruit naar een nieuwe werk- of schoolweek. En hij brengt jouw favoriete muziek voor een fijne zondagavond.

'Vorig radioseizoen kon ik al eens proeven van de radiowereld met de 'Ultratop 50'. Dat was fun, volledig mijn muzieksmaak, ik knal áltijd hitmuziek door mijn boxen. Maar nu mag ik iets doen wat ik nóg liever doe. Muziek brengen, sowieso, maar ook wat dichter bij jou staan. De luisteraar. Het draait om jou. Hoe leuk was jouw week? Of had je een minder fijn moment? Iedere zondagavond moet onze date night worden. Ik zal er elke keer zijn. Nu jullie nog!' MNM-dj Aaron Bommaert

'Aaron Blommaert', iedere zondag van 16.00 tot 19.00 uur op MNM, via de MNM-app en op VRT MAX.

Silke, Maxine en Bob vanaf maandag te horen op de MNM Throwback-stream

Nog meer jong talent dit najaar bij MNM. Vanaf maandag maken de luisteraars van de MNM Throwback-stream kennis met Silke, Maxine en Bob. Drie jonge talenten die dankzij MNM de kans krijgen om radio te maken. Van maandag tot woensdag zijn zij te horen van 21.00 tot 23.00 uur op de MNM Throwback-stream te beluisteren via VRT MAX.

Silke, Maxine en Bob werden ontdekt tijdens de MNM Talentendagen, een initiatief dat MNM al enkele jaren organiseert om nieuw talent te spotten. Ook in het voorjaar van 2023 gaat MNM opnieuw op zoek naar jong radiotalent via de MNM Talentendagen. Door jong talent een kans te geven om zich te ontplooien, bevestigt MNM zijn rol als jongerenzender voor en door jongeren.

Maak kennis met Silke, Maxine en Bob

Silke Gordon is 18 jaar en werd geboren in Antwerpen, op haar zesde verhuisde ze naar Blankenberge. Ze studeert aan het RITCS de opleiding radio en zit op kot in Schaarbeek.

'Ik hoop vooral in de toekomst veel radio te maken, plezier te hebben, echt mijn stem te vinden en mijn passie te beoefenen! Ik ben onwijs dankbaar voor deze kans.' Silke Gordon

Bob Storms is 20 jaar en woont in Kapellen. In de zomer van 2018 nam hij deel aan VRT NXT INVASION, een jongerenproject van VRT. Hij studeerde Interactive Multimedia Design aan de Thomas More Hogeschool.

'Ik heb een enorme passie voor de doelgroep jongeren en ik ben er zelf ook veel mee bezig in de Vlaamse Jeugdraad, maar ook als animator op het speelplein. De droom is die twee passies samen brengen - radio en jongeren - en daar is MNM de ideale plek voor.' Bob Storms

Maxine Janssens is 20 jaar en afkomstig uit Blaasveld. Ze combineert haar studies communicatiewetenschappen met acteerprojecten, het dubben van films en series en haar passie voor dans.

'Presenteren is iets dat me al langer triggert. Ik vind het dus helemaal geweldig dat ik de kans krijg om radio te maken bij MNM.' Maxine Janssens