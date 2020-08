7 selectors delen dit najaar elke avond hun favoriete muziek op Studio Brussel

Sharing is caring, en dus geeft Studio Brussel dit najaar 7 selectors de kans om de avond over te nemen op Studio Brussel. Vanaf maandag 31 augustus delen onder meer Noťmie Wolfs en Abattoir Anvers (Faisal, Glints en Yong Yello) hun favoriete muziek tussen 20.00 en 22.00 uur.

Ook gevestigde waarden Stijn Van de Voorde en Jeroen Delodder nemen een avond voor hun rekening, naast Thibault Christiaensen, Black Mamba en Rik De Bruycker.

In de late uren van het weekend zorgen 6 nieuwe dj's voor beats: Joyhauser, Maxim Lany, Klaps, Lola Haro, Bibi Seck en Hakimm. Dj Licious en Rumble tekenen opnieuw present. Van melodische house, good old techno over hiphop en drum-'n-bass: muzikale trips zijn gegarandeerd.

Meer nieuws over het najaar van Studio Brussel – dat start op maandag 31 augustus – volgt binnenkort.

7 selectors — elke dag van 20.00 tot 22.00 uur

Maandag — Stijn Van de Voorde

Stijn Van de Voorde – dit jaar 20 jaar aan de slag bij Studio Brussel – speelt geen muziek omdat ze hip of gloednieuw is, wel omdat hij er oprecht fan van is. 'Indie' is een vage term omdat het een zeer breed spectrum binnen de muziekwereld bestrijkt... Precies daarom vat het mooi samen wat je op maandagavond mag verwachten.

Stijn Van de Voorde: 'Ik beloof niets meer, maar zeker ook niets minder dan de beste indie-, pop-, en rockshow uit de radiogeschiedenis.'

Dinsdag — Noémie Wolfs

Op dinsdag: twee uur lang Noémies favoriete platen, with love. Van Portishead tot LCD Soundsystem. En daar zit ook al eens wat obscure Italiaanse disco tussen.

Noémie Wolfs: 'Als het maar blinkt en klinkt, dan zijn we erbij.'

Woensdag — Rik De Bruycker

Rik wrijft de slapers uit je oren met zijn favoriete nieuwe releases, aangevuld met ontdekkingen uit de krochten van de platenwinkels. Elke woensdag een hoop muziek én gasten die mee achter de decks kruipen.

Rik De Bruycker: 'Dit programma is dé kans om mijn urenlange ontdekkingstochten te bundelen in een wekelijkse trip waar de geschiedenis de toekomst soms lijkt in te halen. Welke genres? Fuck genres, dat is voor de jaren 90. Muziek met een ziel die stampt en groovet.'

Donderdag — Jeroen Delodder

Jeroen Delodder springt muzikaal van de hak op de tak: ingetogen én uit je dak. Naadloos maar niet naaldloos. Wie horen wil, zal voelen. Twintig jaar dj-ervaring en nog veel meer pure passie voor muziek.

Jeroen Delodder: 'Ik wou dat ik vier oren had om daarmee nog meer van die gigantische berg oude en nieuwe muziek te kunnen checken. Nu krijg ik twee uur om mijn ontdekkingen te delen en dat is eigenlijk nog mooier: zo kan ik het allerbeste delen met al wie luistert.'

Vrijdag — Abattoir Anvers

Vanuit hun ex-halal-slachthuis presenteren Faisal, Glints en Yong Yello de meest verse hiphop, de beste klassiekers en lokale specialiteiten. Drie fijnproevers met uiteenlopende smaken, dat is elke vrijdagavond 500 gram verrukkelijke tracks plus een stevige portie geouwehoer. Mag het iets meer zijn? Yes please.

Abattoir Anvers: 'Als twee honden vechten om een been, zegt de derde dat het een beetje overproduced klinkt.'

Zaterdag — Black Mamba

Ontdek samen met Black Mamba de nieuwste rap, bass en afro tracks. Dans op haar high energy mix als de ideale preparty op zaterdagavond.

Black Mamba: 'Van genres trek ik me niet veel aan, zolang het maar dansbaar is. Ik hou ervan als luisteraars sturen dat ze aan het feesten zijn in de auto, in hun veranda of gewoon thuis.'

Zondag — Thibault Christiaensen

Van sixties pyschedelica tot het obscure punkbandje van bij ons. Equal Idiots-zanger en -gitarist Thibault draait zijn favoriete platen en dat betekent vaak – verrassing! – rockmuziek. Zet je schrap voor twee uur vollenbak gitaar!

Thibault Christiaensen: 'Ik draai gewoon de plaatjes die ik graag hoor en ik concludeer dat dat in 99,9% van de gevallen gitaren zijn. Maar daar is nog nooit iemand van gestorven. Mijn Kempense zoetgevooisde stem krijg je er gratis bij.'

8 dj's

Maxim Lany

Maxims persoonlijke selectie van nieuwe en opkomende melodische house en techno-met-emotie. Elke vrijdag van 22.00 tot 23.00 uur.

Klaps

Klaps kickstart de vrijdagavond met good old techno classics, maar ook nieuwe tracks. Elke vrijdag van 23.00 uur tot middernacht.

Bibi Seck

Vintage, fris, kleurrijk, groovy en uit de city of diamonds: Bibi! Elke vrijdag van middernacht tot 01.00 uur.

Hakimm

Een energieke bos opverende krullen en een onuitputtelijk arsenaal aan bangers. Van old-school over dancehall en Nederlandstalig, tot de nieuwste hiphop gems. Dé formule voor een uitbundige vrijdagnacht. Elke vrijdagnacht van 01.00 tot 02.00 uur.

Dj Licious

House geserveerd met een dikke smile. De perfecte warm-up van je zaterdagavond. Elke zaterdag van 22.00 tot 23.00 uur.

Joyhauser

Pure slagkracht en typische rauwe Joyhauser power: everything Techno! Elke zaterdag van 23.00 uur tot middernacht.

Lola Haro

Een warme reis langs zweverige minimal, atmosferische electro en vergeten parels. Elke zaterdag van middernacht tot 01.00 uur.

Rumble

Drum-'n-bass in al haar facetten: oud en nieuw, lokaal en internationaal. Elke zaterdagnacht van 01.00 tot 02.00 uur.