5 Vlaamse programma's zorgen voor pittige reality bij VTM 2

VTM 2 zet vanaf september volop in op pittige reality, met maar liefst 5 Vlaamse programma's. Jonge succesvolle ondernemers worden gevolgd in 'Jonge Wolven'. Hoe voelt het om op je 20ste meer te verdienen dan je beide ouders samen?

In 'Latem Leven' volgen de camera’s opvallende bewoners van Sint-Martens-Latem, één van de rijkste gemeenten van ons land. Verder is het uitkijken naar de Vlaamse versie van 'Ik Vertrek', worden vrouwelijke truckchauffeurs gevolgd in 'Lady Truckers' en vertelt 'Vanity Plates' de bijzondere verhalen achter bijzondere nummerplaten.

VTM 2 heeft ook heel wat internationale titels klaarstaan. Zo is er 'Blind Getrouwd Australië' of beter gezegd: 'Blind Getrouwd' met een stevige dosis ‘peper’. VTM 2 brengt het programma elke dag tot in de huiskamers met het nieuwe zevende seizoen, dat in het voorjaar uitkwam in Australië. Op de zender zullen ook nieuwe seizoenen te zien zijn van 'House Rules', 'Masterchef' en 'Steenrijk Straatarm'. VTM 2 heeft ook een vaste afspraak met de Champions League op woensdag.

Kristine Willems, channel manager VTM 2: 'Met VTM 2 brengen we verslavende verhalen tot bij de kijkers. Lokale programma’s, allemaal met dat extra tikkeltje ‘guts’, zijn daarbij de belangrijkste bouwstenen. Dit najaar pakken we dan ook uit met 5 gloednieuwe Vlaamse titels. Daardoor zal het aanbod aan lokale programma’s voor de kijkers nog nooit zo groot geweest zijn.'

VTM 3 en VTM 4

Filmzender VTM 3 zorgt elke dag voor topfilms zoals 'Star Wars: The Last Jedi' en 'Girl'. Ook liefhebbers van series en sitcoms komen er aan hun trekken met o.a. 'Modern Family', 'The Big Bang Theory' en het gloednieuwe 'Stumptown'.

Wie van actie en classics houdt, zit goed bij VTM 4 met onder andere 'Top Gear', 'Rambo', 'The A-Team' en de James Bond-films. VTM 4 volgt ook het voetbal op de voet, met de Croky Cup en de matchen van de Red Flames.

Ook VTM GO pakt uit met nieuwigheden: 'The Masked Singer: Behind The Mask' en 'Axel Gaat Buiten'

Alle najaarsprogramma’s kunnen uiteraard ook bekeken en herbekeken worden op VTM GO. Daarnaast komt VTM GO met extra beleving dit najaar. Wanneer de maskers afgaan in 'The Masked Singer' volgt 'Behind The Mask' op VTM GO het verhaal erachter. Hoe hebben de bekende gemaskerde gezichten de intense maanden beleefd? In 'Axel Gaat Buiten' neemt Axel Daeseleire de mensen die hij in 'Axel Gaat Binnen' heeft gevolgd mee naar buiten. Hij gaat met hen op pad en verrast ze op zijn eigen manier.

