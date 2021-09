28-jarige Luna uit Antwerpen raadt vijf Q-hits en wint  20.000 in 20 seconden

Ongeziene vreugde vanmorgen bij Maarten & Dorothee op Qmusic. De 28-jarige Luna uit Antwerpen herkende vijf Q-hits in maar liefst 15 seconden en won daarmee €20.000. Luna was door het dolle heen: 'Oh my god, ik had dit echt niet verwacht! Ik ben aan het trillen op mijn benen!'

De vijf Q-hits die Luna het mooie bedrag opleverden waren 'Valerie' van Amy Winehouse, 'Sorry' van Justin Bieber, 'Crazy In Love' van Beyoncé & Jay Z, 'One Kiss' van Dua Lipa en 'Despacito' van Luis Fonsi & Daddy Yankee. Luna is de eerste Q-luisteraar die erin geslaagd is om €20.000 te winnen. Gisteren ging de 28-jarige Liese uit Houthalen nog met €10.000 naar huis na het herkennen van vier Q-hits. Twee weken lang spelen Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe in de ochtendshow en Vincent Fierens in de avondspits elke weekdag € 20.000 in 20 seconden, waarmee de aftrap van 20 jaar Qmusic wordt gegeven.

Iedereen kan zich nog steeds inschrijven in de Q-app of via Qmusic.be om deel te nemen aan € 20.000 in 20 seconden. Elke weekdag wordt er in de ochtend bij Maarten & Dorothee en in de avond bij 'Vincent Live' één luisteraar uitgenodigd in de Q-studio om live op de radio het spel te spelen. Als de luisteraar vijf Q-hits herkent uit 20 jaar Qmusic in 20 seconden, neemt die € 20.000 mee naar huis.