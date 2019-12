20 jaar Eregalerij eert Soulsister voor een leven vol muziek

Radio 2 en Sabam for Culture vieren op donderdag 19 maart 2020 20 jaar Eregalerij. Tijdens het jaarlijkse feest voor een leven vol muziek wordt deze keer onder meer Soulsister opgenomen in De Eregalerij.

Jan Leyers en Paul Michiels krijgen deze bekroning voor hun grote betekenis voor en invloed op de Vlaamse muziek. Vorig jaar viel die eer nog te beurt aan zanger/componist Guido Belcanto en zanger/componist Henny Vrienten.

In café 't Pleintje in 1986 kruisen de levenspaden van Jan Leyers en Paul Michiels elkaar voor het eerst en het zaadje voor Soulsister wordt geplant. Die avond richt Jan zich tot Paul met de profetische woorden: 'Gij en ik, wij gaan samen de wereld veroveren'. En dat deden ze ook! In 1988 brachten ze 'The way to your heart' uit. Dat nummer maakt Soulsister bekend in heel Europa – en zelfs tot in de VS – en er gaan ruim 700 000 exemplaren van hun debuutalbum 'It takes two' de deur uit. Er volgen succesvolle jaren met 'Heat' als tweede succesvolle album, een trip naar de USA en in 1993 staat Soulsister in het voorprogramma van Sting voor zijn Europese tournee, een unicum in de Belgische muziekgeschiedenis. Na een pauze van meer dan tien jaar is hun comeback sinds 2008 een feit. Genoeg redenen om Soulsister op te nemen in de Eregalerij.

Christel Van Dyck en Jelle Cleymans presenteren samen de prijsuitreiking op donderdag 19 maart 2020 tijdens een schitterende liveshow in Kursaal Oostende.

Herinner je je deze 10 anekdotes over Soulsister?

Jan Leyers en Paul Michiels kwamen donderdag langs bij 'De Madammen'. Gastvrouw Anja Daems wist hen tien (bijna) vergeten weetjes over de rijke geschiedenis van Soulsister te ontfutselen.

1. Bart Peeters heeft hen gekoppeld

Bart Peeters bracht Jan en Paul bij elkaar. Jan Leyers was op zoek naar een stem om een nieuw groepje op te starten. Bart Peeters dacht dat de zanger van 'Females', dat Michiels in 1980 zong, een ideale match zou opleveren. Zonder Bart, geen Soulsister!

2. Eerste ontmoeting op café

In café Het pleintje in Heist-op-den-berg gaf Paul Michiels in 1984 een optreden. In het publiek stond Jan Leyers. Hij stelde zich achteraf voor en zei de gevleugelde woorden: “Gij en ik, wij gaan samen de wereld veroveren”. Paul was niet bepaald onder de indruk. Een paar weken later zongen ze samen 'Cathy's clown' van The Everly Brothers tijdens een benefietconcert. De rest is geschiedenis.

3. Werk aan de 'looks'

De eerste demo's van Jan en Paul waren 'You get to me' en 'Downtown'. Ze belandden op het bureau van EMI-platenbaas Guy Brulez. De liedjes zag hij meteen zitten, maar ze moesten iets doen aan hun uiterlijk. 'Geef toe, moeders mooiste zijn jullie niet', zei Brulez. 'We gaan een straf imago moeten verzinnen.'

4. Te vrouwelijke naam

In 1986 werd de eerste single 'You get to me' gelanceerd met de groepsnaam The Soul Sisters. Om verwarring te vermijden - het waren geen zangeressen - werd de groepsnaam later veranderd in Soulsister. In Amerika bestond er ook reeds een duo met de naam Soulsisters.

5. Paul Michiels wordt Will Tura

In 1989 namen Jan en Paul het liedje 'In love' op voor de film Blueberry Hill van Robbe De Hert. Het nummer werd ingeblikt onder de groepsnaam The Blueberry Hillbillie's. In de vervolgfilm Brylcream Boulevard vertolkte Paul Michiels een jonge Will Tura en zingt 'Eenzaam zonder jou'.

6. Jan Decleir bij 'The way to your heart'

De grootste hit van Soulsister is 'The way to your heart'. Het liedje kwam tot stand op de zolder van Jan Leyers in Boechout. Acteur Jan Decleir sprong daar af en toe eens binnen en kon achteraf op café trots vertellen dat hij erbij was toen het liedje vorm kreeg.

7. 'Ouderwetse brol'

De eerste reacties op 'The way to your heart' zaten in de categorie 'lauw'. Zelfs de vrouw van Jan vond het nummer maar ouderwetse brol. 'The way to your heart' werd uiteindelijk een wereldwijd succes met zelfs een notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

8. Tom Jones covert Soulsister

De Engelse zanger Tom Jones vroeg in 1994 op zijn blote knieën of hij een nieuwe versie mocht opnemen van het liedje 'Changes'. Jan en Paul gingen akkoord en zongen ook in het koortje op de achtergrond.

9. De Eregalerij

De klassieker 'The way to your heart' werd in 2008 opgenomen in De Eregalerij van Radio 2. Twee jaar eerder kreeg Paul Michiels een 'Leven vol muziek'.

10. Polle Pap

De eerste job die Paul Michiels deed, was die van melkboer. In Heist-op-den-berg sprak iedereen hem aan als Polle Pap. De eerste 2 letters van deze bijnaam vind je ook terug in P.P. Michiels.

'20 jaar Eregalerij', donderdag 19 maart 2020 in Kursaal Oostende.