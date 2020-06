'1985': VRT en RTBF slaan handen in elkaar voor fictiereeks rond de Bende van Nijvel

En (VRT) en RTBF slaan de handen in elkaar voor '1985', een ambitieuze fictiereeks over de Bende van Nijvel. Voor het eerst werken deze twee openbare omroepen van ons land samen voor een fictieproject, over een zwarte bladzijde uit onze gezamenlijke geschiedenis.

'1985' is gebaseerd op waargebeurde feiten en speelt zich af in de woelige jaren 80, toen de Bende van Nijvel volop terreur zaaide. De reeks volgt drie jongvolwassenen die terechtkomen in het oog van de storm die België toen op zijn kop zette, wanneer de bende brutale overvallen pleegt en spanningen tussen de onderzoekers verhinderen om de zaak op te lossen.



De voorbereidingen voor de reeks zijn volop bezig. '1985' zal worden gemaakt met een gemengde Vlaamse en Franstalige ploeg, ook de cast zal uit zowel Vlaanderen als Wallonië komen. Het verhaal van de Bende Van Nijvel, de spanningen binnen de rijkswacht en de talrijke gebeurtenissen die ons land ontwrichtten in de jaren 80, staan in het collectieve geheugen van beide taalgemeenschappen gegrift. Het project is dan ook een organische en authentieke eerste coproductie tussen de twee openbare omroepen VRT en RTBF, ontstaan uit het thema van de reeks.



Olivier Goris, netmanager Eén: 'De periode waarin de Bende van Nijvel opereerde, was moeilijk voor heel België. Deze reeks brengt niet enkel het verhaal van de Bende, maar toont vooral ook de tijdsgeest van de woelige jaren 80. Misschien is een sterke fictiereeks wel de beste manier om die cruciale periode voor ons land terug tot leven te roepen en beter te begrijpen. We zijn heel erg blij dat we dat samen met RTBF kunnen doen, in een allereerste fictie-samenwerking. RTBF is vanzelfsprekend de meest geschikte partner voor dit gemeenschappelijk verhaal over een donker hoofdstuk in onze geschiedenis.'



Sandrine Graulich, netmanager van La Une: 'RTBF en VRT waren al lang met elkaar aan het praten, maar wachtten op het juiste inhoudelijke project. We hebben hier een geweldige kans om onze talenten en ons enthousiasme te bundelen, en een sterk en belangrijk verhaal te vertellen zoals niemand anders dat zou kunnen. Elk nieuw Belgisch fictieproject is een avontuur, een gok, iets waarvoor je durf moet hebben. Het kan enkel slagen met creativiteit, lef en ambitie - en dat is precies wat dit project 1985 kenmerkt.'



Drie vrienden belanden ongewild in het oog van de storm

'1985' volgt vrienden Marc, Franky en zijn zus Inge in de turbulente jaren 80. Marc en Franky verruilen hun geboortedorp op het platteland voor Brussel, om een opleiding en carrière bij de rijkswacht, het elitekorps van de ordehandhaving, te volgen. Met grote ambities en veel enthousiasme beginnen ze aan hun opleiding. Maar onverwachts belanden ze in een korps in volle crisis, wanneer het land geteisterd wordt door een reeks brutale overvallen. Inge studeert rechten aan de VUB in Brussel, aan de overkant van de rijkswachtkazerne. Haar wilde karakter en progressieve idealen botsen met alles waar Franky en Marc voor staan. Wanneer de invloedrijke rijkswachtcommandant François veroordeeld wordt voor drugshandel en er een aanslag wordt gepleegd op majoor Vernaillen die de zaak aan het licht bracht, worden de drie jongeren meegezogen in een spiraal van gebeurtenissen die later worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel.



'1985' brengt het verhaal van het verlies van onschuld: niet enkel van de drie jongeren maar ook van de Belgische democratie, wanneer het vertrouwen van de bevolking in het politiekorps en de politiek een flinke deuk krijgt door de gebeurtenissen rond de bende. Een verlies dat tot op vandaag blijft nazinderen in onze maatschappij.

Allereerste coproductie VRT en RTBF



'1985' is een coproductie tussen VRT en RTBF, een primeur voor ons land. De reeks wordt geschreven door Willem Wallyn ('De 16', 'All of Us'), geregisseerd door Wouter Bouvijn ('De twaalf') en geproduceerd door Gunter Schmid en Peter Bouckaert voor Eyeworks ('Cordon', 'De twaalf'). Stijn Coninx ('Niet schieten') is betrokken als creatief adviseur.



Aan de reeks ging al ruim twee jaar research en schrijven vooraf, waarbij de makers konden rekenen op de ontwikkelingssteun van het VAF/Mediafonds van Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. Zopas kende het VAF/Mediafonds ook productiesteun toe.



De opnames van 1985 (8 X 50 minuten) zijn voorzien voor volgend jaar, de reeks zal ten vroegste in 2022 te zien zijn op Eén. '1985' zal ook te zien zijn op La Une.