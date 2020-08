10 jaar 'Dagelijkse Kost'! Vier jij mee? - VIDEO

Foto: Eén © VRT 2020

Het is feest, want dit najaar viert Jeroen Meus tien jaar 'Dagelijkse Kost'. Jeroen neemt de kijkers daarom vanaf 31 augustus mee op een trip down memory lane: hij zal doorheen dit tiende seizoen regelmatig terugblikken op de meest memorabele gerechten en televisiemomenten van achter zijn fornuis.

10 jaar 'Dagelijkse Kost', dat laat Jeroen Meus niet onopgemerkt voorbijgaan. Vanaf volgende maandag is hij opnieuw trouw op post! En opnieuw met de lekkerste recepten voor televisiekijkend Vlaanderen!

Check de trailer:

'Dagelijkse Kost', 10 jaar, vanaf maandag 31 augustus om 18.15 uur op Eén!



Lees ook: