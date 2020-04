'Stairway to Heaven' opnieuw op 1 in de 'Classics 1000' van Radio 1

Foto: Radio 1 - � VRT 2017

Het nummer 'Stairway to Heaven' van Led Zeppelin is opnieuw de nummer 1 in de 'Classics 1000'. De luisteraars van Radio 1 kozen het nummer intussen al voor het elfde jaar op rij als dé ultieme classic. 'Wish You Were Here' van Pink Floyd en 'Bohemian Rhapsody' van Queen vervolledigen de top drie.

Een week lang loodsten Evert Venema, Annelies Moons, Ronald Verhaegen, Sien Wynants, Ilse Liebens, Korneel De Clercq en Ayco Duyster de luisteraar door zijn all time favourites. Vandaag was het tijd voor de beste 100 van de 'Classics 1000', met de ultieme ontknoping net voor 20.00 uur.



Classics zijn nummers die over generaties heen goed blijven. Het thema van deze editie van de Classics 1000 was dan ook 'generaties': met een hele week lang dagelijkse generatiekwissen (kandidaten moesten 20 jaar verschillen), een campagne met 'kinderlijke illustraties' van klassiekers én een samenwerking met PXL-Music. Het jonge geweld van de PXL-popschool in Hasselt maakte eigen versies van een aantal classics, met een verbluffend resultaat.



Top 10



1. (1) 'Stairway to Heaven' – Led Zeppelin

2. (3) 'Wish You Were Here' – Pink Floyd

3. (2) 'Bohemian Rhapsody' – Queen

4. (5) 'Child in Time' – Deep Purple

5. (6) 'Shine on You Crazy Diamond' – Pink Floyd

6. (4) 'Heroes' – David Bowie

7. (12) 'Comfortably Numb' – Pink Floyd

8. (8) 'Sultans of Swing' – Dire Straits

9. (14) 'Mia' – Gorki

10. (9) 'Black' – Pearl Jam



Classics 1000 in cijfers

'Stairway to Heaven' van Led Zeppelin blijft honkvast en onaangetast op nummer 1. Dit jaar staat 'Wish You Were Here' van Pink Floyd opnieuw op 2, terug een plaatsje hoger dan vorig jaar. 'Bohemian Rhapsody' van Queen verliest één plaats, en staat nu op 3. Pink Floyd staat maar liefst 3 keer in de top 10.



Er staan dit jaar 479 unieke artiesten in de lijst. The Beatles staan er het vaakst in, met 25 noteringen, gevolgd door David Bowie met 19 en Bruce Springsteen, Neil Young en The Rolling Stones met 15 noteringen.



Jacques Brel is de meest aanwezige Belg, met 8 nummers. 7 noteringen voor Boudewijn de Groot, de meest aanwezige Nederlander en 4 noteringen voor Raymond van het Groenewoud, de meest aanwezige Vlaamse artiest. 'Mia' van Gorki is de hoogste Nederlandstalige notering, op 9.



Er zijn 412 stijgers, 400 dalers, 3 ex-aequo's en 185 nieuwkomers, waarvan 140 een re-entry zijn. Hoogste nieuwkomer is 'You'll Never Walk Alone' van Gerry and the Pacemakers, de hoogste re-entry is 'Closing Time' van Tom Waits. Het populairste Classics-decennium is de jaren 70, met 290 nummers.

Nieuw: non-stop Radio 1 Classics



Voor wie spijt heeft dat de Classics 1000 voorbij zijn, is er goed nieuws. Vanaf vandaag is er ook Radio 1 Classics, een eindeloze stroom onsterfelijke klassiekers. De nieuwe digitale stream is voortaan 24/7 te beluisteren via de Radio 1-app en radio1.be.



Classics in beeld

Dat je veel songtitels ook visueel mooi kan vertalen, toonde Radio 1 al aan met de 'kinderlijk' geïllustreerde campagnefiguurtjes. Maar ook de luisteraars kunnen er wat van. Radio 1 lanceerde aan het begin van de week een oproep om tekeningen in te zenden en kreeg er meer dan 350 binnen: van kindertekeningen tot schilderijen, cartoons en art works. De actie was een enorm succes. Eén luisteraar, Paul Moerman, maakte maar liefst 26 Classics 1000-tekeningen. Een selectie van al het ingestuurde werk is te bewonderen op de Facebook-pagina van Radio 1 en in de galerij op radio1.be