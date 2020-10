Zondag 'Podium Witteman' met Avi Avital en Nicolas Van Poucke

Paul Witteman ontvangt mandolinist Avi Avital & Holland Baroque, pianist Nicolas Van Poucke, de winnaar van het Nationaal Cello Concours, en Fuse!

In zijn rubriek Pauls Jonge Helden ontvangt Paul Witteman de winnaar van het Nationaal Cello Concours. Dit is alweer de achtste editie van het concours, dat in het verleden winnaars kende als Harriet Krijgh en Alexander Warenberg. Vrijdag a.s. strijden drie finalisten in het Muziekgebouw aan ’t IJ voor een achtkoppige jury. Het publiek kan de eindstrijd online volgen.

Holland Baroque is een vertrouwde gast in 'Podium Witteman'. Ditmaal neemt het ensemble de Israëlische mandolinist Avi Avital mee. Genomineerd voor een klassieke Grammy (de Amerikaanse Edison) is Avi Avital de drijvende kracht achter de opleving van de mandoline. Met Holland Baroque speelt hij een programma vol vurige barok, mediterrane melodieën en gloedvolle improvisaties.

Pianist Nicolas van Poucke heeft tijdens de eerste 'intelligente lockdown' niet stilgezeten. Geen concerten meer betekende voor hem veel lezen en studeren, én lekker koken uit een receptenboek, met daarbij precies de goede wijn! Het vele studeren heeft geresulteerd in een nieuw album gewijd aan de muziek van Robert Schumann. In 'Podium Witteman' horen we een voorproefje.

In Floris Vertelt aandacht voor het project Festivals for Compassion. Een Nederlands initiatief dat in tijden van corona een positief geluid van verbinding en solidariteit wil laten horen. Componist des Vaderlands Calliope Tsoupaki schreef voor dit project het stuk Thin Air, waarmee vanaf juni wereldwijd tientallen festival zijn geopend, o.a. in Nieuw-Zeeland, Canada, Finland en Ghana!

Fuse is dit jaar bezig aan een muzikale wereldtrip op zoek naar nieuwe spannende componisten. Vandaag speelt Fuse muziek van Nathalie Joachim, een Haïtiaans-Amerikaanse fluitist en componist die in haar muziek een unieke mix creëert van klassiek, elektronica, Haïtiaans erfgoed, hiphop en soul!

In 'Podium Witteman Extra' een opname van het allereerste Koningsdagconcert in 2014. Op het programma destijds een gezamenlijk optreden van de Holland Baroque Society met trompettist Eric Vloeimans en Canto Ostinato Audio Visual onder leiding van harpiste Gwyneth Wentink. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman', zondag 1 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.