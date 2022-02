Zondag in 'Podium Wittteman': Anastasia Kobekina en Quatuor Eclisses

Paul Witteman ontvangt cellist Anastasia Kobekina en pianist Luka Okros, pianist Alfredo van de Munt, Quatuor Eclisses, en musici van Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel.

De Russische cellist Anastasia Kobekina is pas 27 jaar, maar kan zich nu al meten met de topcellisten ter wereld. In 'Podium Witteman' vertelt ze over de liefde voor haar vak, over Sergej Rachmaninov en over haar vader, tevens componist. Ze speelt een stuk dat haar vader speciaal voor haar schreef, en ze speelt samen met de Georgische pianist Luka Okros het meeslepende, langzame deel uit de cellosonate van Rachmaninov.

Pauls Jonge Held is de 21-jarige pianist Alfredo van de Munt. Alfredo groeide op in het buitenland, waaronder 6 jaar in Hongarije. Daar studeerde hij aan de Franz Liszt Academie, waar hij een grote band opbouwde met de muziek van de legendarische Hongaarse klavierleeuw. Het eerste stuk van Liszt dat hij speelde was het virtuoze ‘La campanella’. En nu speelt hij het voor ons in 'Podium Witteman'!

Floris Kortie stort zich op het meesterwerk 'De tovenaarsleerling' van Paul Dukas. Het verhalende stuk over een tovenaarsleerling die de kneepjes van het vak nog onder de knie moet krijgen, werd razend bekend door de Disneyfilm Fantasia uit 1940. Floris vertelt hoe dit werk uitgroeide tot een van de beroemdste stukken in de muziekgeschiedenis, en musici uit Phion, Orkest van Gelderland en Overijssel spelen een bewerking van deze iconische muziek voor blaaskwintet en slagwerk.

Wereldberoemd in Frankrijk is het fenomenale gitaarkwartet Quatuor Eclisses, maar nog niet genoeg daarbuiten. De vier leden studeerden aan het meest prestigieuze conservatorium van Parijs en wonnen met het kwartet al vele prijzen. Vanaf de oprichting in 2012 bouwen de mannen vastberaden aan een indrukwekkend repertoire van nieuwe composities voor gitaarkwartet. In Podium Witteman spelen ze een spetterende Spaanse klassieker.

Welke wereld gaat er schuil achter een goed klinkende piano? In de Podium Witteman Podcast gaat Floris Kortie in gesprek met de twee meest vooraanstaande pianostemmers

en -preparateurs van Nederland: Theodoor Dekker en Michel Brandjes. De Podium Witteman Podcast verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 6 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.