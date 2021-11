Zondag in 'Podium Witteman': Thomas Oliemans & Amsterdam Sinfonietta

Paul Witteman ontvangt zondag bariton Thomas Oliemans en Amsterdam Sinfonietta, trompettist Arne Bijnens & pianist Bert Koch, marimbist Wendy Palomeque en Fuse!

De uitzending begint voor één keer om kwart voor zes, dit vanwege een aangepaste programmering voor het International Documentary Filmfestival Amsterdam.

Bariton Thomas Oliemans heeft zijn hele leven al een liefde voor het Franse chanson. Twee jaar geleden zong hij in ons programma als uitsmijter een chanson van Charles Trenet samen met de strijkers van Amsterdam Sinfonietta. De vonk sloeg meteen over en om een lang verhaal kort te maken: nu is er een heel album met Franse chansons van de operazanger en het Amsterdamse strijkorkest. Natuurlijk krijgt Podium Witteman de televisieprimeur!

Pauls Jonge Held is deze week de Vlaamse trompettist Arne Bijnens. Arne is 16 jaar, won vorig jaar de Publieksprijs in de Nationale Finale van het Prinses Christina Concours en geeft al veel soloconcerten. Ook speelt hij in zes verschillende orkesten, van klassiek tot brass band. In de uitzending speelt hij samen met pianist Bert Koch het virtuoze ‘Moto Perpetuo’ van de Engelse componist Philip Allen Sparke.

In Club Sheherazade neemt Fuse de Mexicaanse marimbaspeler Wendy Palomeque mee. Het bespelen van het in het zuiden van Mexico immens populaire instrument is haar met de paplepel ingegoten; Wendy Palomeque is de vierde generatie in een geslacht marimbaspelers. Samen met Fuse speelt ze de Mexicaanse traditional ‘La Llorona’.

Floris Kortie heeft een uitdaging gezocht en gevonden in een bijzondere percussiepartij: de ritmische solo van ‘The Typewriter’ van Leroy Anderson – een legendarisch stuk dat de Amerikaan schreef in 1950 voor typemachine en orkest. Om zich voor te bereiden op de hondsmoeilijke partij krijgt Floris les van slagwerker Laura Trompetter. In 'Podium Witteman' gaat hij een spetterende uitvoering leveren met Fuse!

'Wat is de meest erotische klassieke muziek?' In de 'Podium Witteman Podcast' legt Floris Kortie deze opwindende kwestie voor aan Mike Boddé en presentator/ podcastmaker Micha Windgassen. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kan je kijken naar een portret van Amsterdam Sinfonietta door Claire Pijman. Aansluitend volgt een registratie van Sinfonietta’s uitvoering van de Kamersymfonie van Dmitri Sjostakovitsj. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 21 november van 17.45 tot 18.45 uur bij de NTR op NPO 2.