Zondag in 'Podium Witteman': Rembrandt Frerichs, Dominic Seldis, Vinsent Planjer

Paul Witteman ontvangt Rembrandt Frerichs, Dominic Seldis, Vinsent Planjer, Alma Quartet, gitarist Gabriel Bianco, hoornist Camiel Lemmens, pianist Robert Weirauch, sopraan Elisabeth Hetherington, mezzosopraan Olivia Vermeulen en Holland Baroque.

Pianist en componist Rembrandt Frerichs slaat in zijn muziek bruggen tussen klassiek & jazz, oost & west. In opdracht van het Alma Quartet en contrabassist Dominic Seldis (allen musici van het Concertgebouworkest) schreef hij zijn eerste pianoconcert. In Podium Witteman vertelt hij hoe hij de klassieke musici uitdaagt vrijer te spelen en los te komen van de noten op papier. Samen met slagwerker Vinsent Planjer spelen ze het melancholische tweede deel, een tv-première!

De virtuoze Franse gitarist Gabriel Bianco groeide op in een muzikale familie en begon op zijn vijfde met gitaarspelen. Vier jaar later werd hij al toegelaten op het Parijse conservatorium. Tegenwoordig behoort hij tot de mondiale top en is hij inspirator van menig nieuwe compositie. En leuk voor Nederland.. hij geeft les op het Conservatorium van Amsterdam. In 'Podium Witteman' speelt hij een deel uit ‘La catedral’ van Agustín Barrios.

Pauls Jonge Held is de talentvolle 21-jarige hoornist Camiel Lemmens. Hij maakt deel uit van het jong talent ensemble van het Nederlands Blazers Ensemble: JongNBE. Samen met pianist Robert Weirauch speelt hij van Robert Schumann het adagio uit 'Adagio und Allegro'.

Floris Kortie duikt in het mysterie van Giovanni Pergolesi. Er zijn talloze werken aan hem toegeschreven, maar welke daarvan heeft hij nou écht gecomponeerd? Eén werk is in ieder geval wel van zijn hand: het beroemde ‘Stabat Mater’. Sopraan Elisabeth Hetherington en mezzosopraan Olivia Vermeulen voeren samen met musici van Holland Baroque het zo geliefde eerste deel uit.

In de 'Podium Witteman Podcast' gaat het over de helende kracht van muziek. Floris Kortie spreekt met zangdocent Stella Kattevilder van het project 'Zing je sterk', en Tjakina Oosting, oprichter van 'Muziek aan bed'. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar een masterclass van Rembrandt Frerichs en zijn trio. Rembrandt daagt zes jonge klassieke musici uit om uit hun comfort zone te stappen. In twee dagen wordt een stuk ingestudeerd en uitgevoerd op het Oranjewoud Festival.

'Podium Witteman', zondag 28 november van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.