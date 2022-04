Zondag in 'Podium Witteman': Michael Wilmering, Jean-Guihen Queyras en Fuse

Paul Witteman ontvangt bariton Michael Wilmering en pianist Daan Boertien, cellist Jean-Guihen Queyras en pianist Frank van de Laar, violist Joshua Galasse en pianist Jorn Quirijnen, Syrène Saxofoonkwartet, Fuse en de Afrikaanse band Studio Shap Shap.

Bariton Michael Wilmering en pianist Daan Boertien hebben de Mount Everest van het liedrepertoire opgenomen: de cyclus Winterreise van Franz Schubert. Hun cd gooit hoge ogen in de Nederlandse muziekpers! In Podium Witteman voeren ze het lied Frühlingstraum uit.

Pauls Jonge Held is de 18-jarige Joshua Galasse, violist uit België. Hij is een van de finalisten van het Prinses Christina Concours. Zijn grote voorbeeld is de legendarische violist Jascha Heifetz en hij gaat ook een arrangement van zijn grote idool spelen: het populaire lied Estrellita van de Mexicaan Manuel Ponce. Hij wordt begeleid door pianist Jorn Quirijnen.

Floris Kortie duikt deze week in de rijke relatie van de klassieke muziek met het natuurelement water. Componisten als Chopin en Debussy hebben zich door alle vormen van water laten inspireren, bijvoorbeeld de regen en de zee. Het Syrène Saxofoonkwartet speelt toepasselijke fragmenten én een langer deel uit de Water Music van Händel.

De wereldberoemde cellist Jean-Guihen Queyras is in Nederland en komt samen met pianist Frank van de Laar Liebesleid en Liebesfreud van Fritz Kreisler spelen.

Huisband Fuse heeft dit seizoen telkens een andere musicus te gast in hun Club Sheherazade – een club waarin muziek uit de hele wereld een plek gaat krijgen. Deze keer is dat de Afrikaanse band Studio Shap Shap uit Niger. Studio Shap Shap speelt een mix van pop en traditionele muziek uit de Sahara. In 'Podium Witteman' komen daar de rijke klanken van Fuse bij!

Is het u al eens opgevallen dat alle slechteriken in films van klassieke muziek houden? In de 'Podium Witteman Podcast' gaat Floris Kortie hierover een boom opzetten met dirigent Pieter van Nes en movie buff Daniël Steneker. De Podium Witteman Podcast verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 17 april van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.