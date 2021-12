Zondag in 'Podium Witteman': Hanna Shybayeva en Sasha Witteveen

Paul Witteman ontvangt pianist Hanna Shybayeva, contrabassist Sasha Witteveen en Trio Fidélité. De Wit-Russische meesterpianist Hanna Shybayeva kwam in 1998 naar Nederland en is niet meer weggegaan. Ze heeft hier een glansrijke carrière opgebouwd, maar de politieke wantoestand in haar geboorteland gaat haar natuurlijk zeer aan het hart.

Om de mensen in Belarus te helpen is zij met bevriende musici in Polen en Duitsland de beweging 'Music for Belarus' gestart. Ze vertelt er alles over en speelt een prachtig stuk dat gebaseerd is op een Wit-Russisch volksliedje van haar landgenoot Konstantin Yaskou.

Contrabassist Sasha Witteveen is een van Nederlands grootste muzikale talenten. Zij maakte ooit zeer veel indruk met haar optreden in 'Podium Witteman'. Mike Boddé was zo weg van haar dat hij contact heeft gehouden. In 'Podium Witteman' willen beiden een lans breken voor de wonderschone muziek van de Nederlandse componist Henriëtte Bosmans (1895-1952), die in een tijd leefde dat vrouwelijke componisten nauwelijks serieus genomen werden. Sasha en Mike spelen ‘Nuit calme’; origineel geschreven voor cello en piano en een miskend topstuk uit het 20ste-eeuwse repertoire!

In Pauls Jonge Helden is het Trio Fidélité te gast. Het pianotrio bestaat uit violist Alice van Binsbergen (18 jaar), cellist Jertil Oláh (18 jaar) en pianist Zara Le Clercq (19 jaar). De drie musici leerden elkaar kennen op de Sweelinck Academie in Amsterdam en stonden afgelopen jaar in de landelijke finale van het Prinses Christina Concours. In de uitzending zullen ze een deel spelen uit het Pianotrio van Germaine Tailleferre.

Floris Kortie presenteert een zeer wonderlijk historisch instrument, het componium. Museum Speelklok in Utrecht heeft een replica laten bouwen van dit 200 jaar oude instrument dat middels een ingenieus mechaniek geheel zelfstandig muziek speelt en componeert!

In de 'Podium Witteman Podcast' heeft Floris Kortie twee typen vogelspotters te gast: Arjan Dwarshuis spot vogels in het wild en Ton Oudshoorn spot vogels in de muziek. Samen met Floris gaan ze op zoek naar de muzikaalste vogel en de mooiste vogelmuziek. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

In 'Podium Witteman Extra' volop aandacht voor de legendarische Argentijnse tangocomponist Astor Piazzolla, die 100 jaar geleden is geboren. Muzikanten uit verschillende genres bespreken de invloed van zijn muziek en spelen zijn mooiste stukken. 'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

