Zondag in 'Podium Witteman': Diederik van Vleuten

Foto: NTR - © Jean Pierre Heijmans 2018

Paul Witteman ontvangt theatermaker Diederik van Vleuten, cellist Pieter Wispelwey, hoornist Katy Woolley, de pianobroers Alexander & Christopher Hartsink, en Amsterdam Sinfonietta!

Theatermaker Diederik van Vleuten is een groot liefhebber van de muziek van de Franse componist Maurice Ravel. Al sinds zijn 12e is hij gegrepen door de uitgesproken harmonieën en ritmes die Ravel in zijn muziek gebruikt. Een van zijn favoriete werken is het melancholische Kaddish. Zijn goede vriend en topcellist Pieter Wispelwey gaat dit werk voor hem spelen, samen met strijkorkest Amsterdam Sinfonietta.

En natuurlijk speelt Amsterdam Sinfonietta nog twee keer in onze show! Het beste strijkorkest van Nederland opent de show met 'Alla tarantella' uit de Vijf Stukken voor Strijkkwartet (1923) van Erwin Schulhoff. En van jazzlegende Oscar Peterson klinkt de wereldberoemde 'Hymn to Freedom'.

Mike Boddé en Diederik van Vleuten zijn verknocht aan de tunes van oude televisieseries. Ze hebben nostalgische gevoelens bij de muziek van series als St. Elsewhere, James Herriot of De Fabriek. Hoe komt het toch dat die muziek zo blijft hangen? Gezeten aan twee vleugels nemen ze de kijker mee langs hun favoriete tunes.

In Pauls Jonge Helden zijn twee pianobroers te gast: Alexander (11) en Christopher (13) Hartsink. Vorig jaar december wonnen zij het PianoDuo Festival Concours in Amsterdam. De broers spelen een deel uit de 'Petite Suite' voor piano vierhandig, van Claude Debussy.

Floris Kortie gaat het hebben over de gevolgen van de Brexit. In Engeland zijn musici in rep en roer omdat het hen heel moeilijk wordt gemaakt om nog langer in Europa op te treden. Door Brexit dreigt Engeland muzikaal van ons af te drijven. De Britse hoornist Katy Woolley van het Koninklijk Concertgebouworkest weet er helaas alles van. Ze speelt voor ons 'Chanson de Matin' van Edward Elgar.

Deze week in de 'Podium Witteman Podcast': Hoe moet klassieke muziek worden uitgevoerd? Door de eeuwen heen zijn daar verschillende opvattingen over geweest. Floris Kortie gaat in gesprek met een man die hier alles van weet en ook een duidelijke voorkeur heeft: dirigent en violist Joan Berkhemer. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

In 'Podium Witteman Extra' kunt u kijken naar twee orkestwerken van Maurice Ravel: het ballet 'Daphnis et Chloé', uitgevoerd door het Radio Filharmonisch Orkest o.l.v. Mark Wigglesworth, en het onstuimige 'La Valse', gespeeld door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Yannick Nézet-Séguin. 'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 7 februari van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.