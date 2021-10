Zondag in 'Podium Witteman': Charlotte Spruit en Fuse

Paul Witteman ontvangt deze week het ensemble Huun-Huur-Tuen en Fuse, violist Charlotte Spruit en pianist Caspar Vos, en Dianto Reed Quintet.

Fuse brengt dit seizoen elke keer een gast mee. Zondag zijn dat de zangers en musici van het ensemble Huun-Huur-Tu. Deze groep uit de republiek Toeva, grenzend aan Mongolië, brengt traditionele muziek met boventoonzang. De zangers komen voort uit de nomadische cultuur van Toeva en hun liederen zijn geïnspireerd door eeuwenoude sjamanistische rituelen. In de afgelopen dertig jaar werkte het ensemble samen met zeer diverse musici en ensembles, waaronder het Kronos Quartet en Ry Cooder.

Pauls Jonge Held is de 21-jarige violist Charlotte Spruit. Charlotte studeert momenteel aan de Royal Academy of Music in Londen en timmert hard aan de weg als solist en kamermusicus. Zo trad ze op met Janine Jansen en won ze vorig jaar de 2e prijs op het Oscar Back Concours. Samen met pianist Caspar Vos speelt ze een Romance voor viool en piano van Clara Schumann.

Floris Kortie stort zich op het fenomeen stockfoto’s. Dat zijn foto’s in commerciële beeldbanken die men kan gebruiken voor websites en advertenties. In de categorie muziek gaat er met regelmaat wat mis. We zien een collage van leuke flaters, van muziek voorzien door het Dianto Reed Quintet.

In de 'Podium Witteman Podcast' duikt Floris Kortie in de wereld van de uitvaartmuziek. Hij spreekt met Lieven Cooiman die live-muziek verzorgt bij begrafenissen, en samen luisteren ze naar de zangeressen Kristen Widmer en Leonie Meijer, en pianist Bernd van den Bos. De 'Podium Witteman Podcast' verschijnt elke week en is te beluisteren via www.podiumwitteman.nl of je favoriete podcastapp.

'Podium Witteman Extra' wordt wekelijks uitgezonden op het digitale kanaal NPO 2 Extra, aansluitend aan de reguliere uitzending van 'Podium Witteman'.

'Podium Witteman' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Witteman' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Witteman', zondag 17 oktober van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.