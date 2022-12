Zondag in 'Podium Klassiek': Wibi Soerjadi

Floris Kortie en Dieuwertje Blok ontvangen meesterpianist Wibi Soerjadi, harpist Anna Petrovich, sopraan Bauwien van der Meer, harpist Doriene Marselje, harmoniumspeler Dirk Luijmes, Helikon Quartet, en Amsterdam Sinfonietta.

Nederlands bekendste klavierleeuw Wibi Soerjadi viert dit jaar zijn 40-jarige jubileum. Als 12-jarige speelde hij voor het eerst piano op het podium. In 'Podium Klassiek' vertelt hij over zijn vele ervaringen en speelt hij het bewogen lied Widmung van Robert Schumann in de bewerking van Franz Liszt.

Sopraan Bauwien van der Meer zet zich in voor 'de muziek van excellente vrouwen', zoals zij dat zelf mooi formuleert. En terecht. Na eerdere projecten heeft ze nu een album uitgebracht met stukken van Nederlandse vrouwelijke componisten, die zich hebben laten inspireren door het Pie Jesu van de Franse Lili Boulanger. En dan met name door de bijzondere bezetting, van sopraan, strijkkwartet, harp en orgel. 'Podium Klassiek' luistert naar dat Franse juweeltje uit 1918. De begeleiding komt van harpist Doriene Marselje, harmoniumspeler Dirk Luijmes en het Helikon Quartet.

In 'Podium Klassiek'/'Witteman' werden in de loop der jaren de lengte van de muzikale optredens flink opgerekt. 4 à 5 minuten is nu het gemiddelde, maar voor meer dan 6 minuten moet er nog altijd een goede reden zijn. Dit is er een: Amsterdam Sinfonietta, een van de beste strijkorkesten van Nederland, zet zijn lijfstuk op de lessenaars: de Serenade in C groot van Tsjaikovski. Een favoriet werk voor kenners én het grote publiek. Dit is dan zo’n aanleiding waar de redactie op zit te wachten. We horen het gehele eerste deel, de volle tien minuten!

Jonge Held is de 15-jarige harpist Anna Petrovich. Zij speelt sinds 8 jaar harp en treedt al op en doet mee aan concoursen als solist en als duo met harpist Delphine Palumbo. In 'Podium Klassiek' speelt Anna het romantische La Source van Alphonse Hasselmans.

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 4 december van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.