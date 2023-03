Zondag in 'Podium Klassiek': Maria Milstein & Camiel Jansen

Floris Kortie, Dieuwertje Blok en Mike Boddé ontvangen violist Maria Milstein, componist Camiel Jansen, harpist en pianist Delphine Palumbo, pianist Nicolas van Poucke, Oorkaan, en ADAM Quartet.

Violist Maria Milstein is geboren in Rusland en heeft van haar vader en grootvader de muziek van Sergej Prokofjev met de paplepel ingegoten gekregen. Haar nieuwe album met de twee vioolconcerten krijgt goede kritieken! In 'Podium Klassiek' vertelt ze over de geliefde componist en speelt ze samen met pianist Nicolas van Poucke twee van de 5 melodieën opus 35bis.

Componist Camiel Jansen heeft zich gebogen over een enigszins veronachtzaamd verschijnsel in de klassieke concertpraktijk: de toegift. Het onvermijdelijke toetje: het publiek wil meer, maar wat te spelen? Zeker voor strijkkwartetten bestaat er een schreeuwend tekort aan geschikte toegiften. Camiel Jansen is aan het componeren geslagen en het ADAM Quartet speelt enkele voorbeelden.

Jonge Held is deze week de 15-jarige Delphine Palumbo uit Amsterdam. Delphine is een waar multitalent. Ze studeert zowel piano als harp aan de Academie Muzikaal Talent in Utrecht en blinkt ook op beide instrumenten uit. Vorig jaar haalde ze de finale van de Steinway Piano Competition én won ze het Rosa Spier Harp Concours. In 'Podium Klassiek' laat ze haar talent op beide instrumenten zien.

Oorkaan is een uniek ensemble dat al 20 jaar muzikale theaterproducties brengt voor ‘een jong publiek’. Omdat het kindermuziekweek is willen ze muziek laten horen van hun programma ‘Gong en de vier neuzen’, dat gebaseerd is op de Indonesische gamelanmuziek.

Mike Boddé gaat een ode brengen aan Drs. P, de legendarische liedjesschrijver die als taalvirtuoos in het panthéon van de Nederlandse cultuur is opgenomen. En je kon ook geweldig met hem lachen!

'Podium Klassiek' omarmt de wereld van de klassieke muziek, maar zoekt ook de grenzen op met andere genres zoals pop, wereldmuziek, of jazz. Met ruimte voor bijzondere verhalen, jong talent en optredens van topmusici.

Het NTR-programma 'Podium Klassiek' wordt wekelijks uitgezonden op NPO 2, live vanuit De Hallen in Amsterdam. Het NTR-programma wordt daarna herhaald op zaterdagochtend om 10.30 uur.

'Podium Klassiek', zondag 26 maart van 18.15 tot 19.15 uur bij de NTR op NPO 2.